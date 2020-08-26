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Инна Чурикова
Инна Чурикова
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Инна Чурикова
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Дата рождения
5 октября 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Инна Чурикова
Родилась 5 октября 1943 года. Белебей, Башкирия, СССР (Россия).
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Фильмография Инна Чурикова
На веки вечные
драма, триллер
2017, Россия
0.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Сохрани мою речь навсегда
документальный
2015, Россия
7.0
Страна ОЗ
комедия
2015, Россия
7.0
Без границ
комедия, мелодрама
2015, Россия
6.0
Самый лучший день
комедия
2015, Россия
5.0
Виват, Анна!
исторический, приключения
2008, Россия
5.0
Без вины виноватые
драма
2008, Россия
6.0
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