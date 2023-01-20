За наших любимых
За наших любимых

, 1983
A nos amours
Франция / драма / 18+
О фильме

Пятнадцатилетняя Сюзанна прогуливает школу и спит со всеми мужчинами подряд. Кроме того единственного, который ее по-настоящему любит. Ей самой от этого горько, но что поделать, если секс – это легко, а любовь – сложно. Ее поколению досталась сексуальная свобода, у которой, однако, есть свои обратные стороны. После того, как секс перестал быть запретом, под запретом оказалась сама любовь.

В ролях

Морис Пиала
Эвлин Кер
Доминик Беснеар
Сандрин Боннэр
Кристоф Одан
Сирил Коллар
Режиссер Морис Пиала
Сценарист Арлетт Лангманн, Морис Пиала
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 20 января 2023
Премьера в мире 16 ноября 1983
Дата выхода
13 ноября 1998 Венгрия 16
20 декабря 1983 США
16 ноября 1983 Франция
8 сентября 1984 Швеция
3 мая 1985 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $2 575
Производство Les Films du Livradois, Gaumont, France 3
Другие названия
À nos amours, To Our Loves, Aos Nossos Amores, Auf das, was wir lieben, A nuestros amores, Ai nostri amori, Aşklarımıza, Baraye Eshgh-hayeman, Gia tous erotes mas, Länge leve kärleken..., Les Filles du Faubourg, Našim Láskám, Stous erotes mas, Suzanne, Suzanne ja miehet, Szerelmeinkre, Tillykke med kærligheden, To Our Romance, Za naszą miłość, Za nasze miłości, Za to, co kochamy, За наших любимых, 愛の記念に

Рейтинг фильма

7.3
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

