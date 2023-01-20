Пятнадцатилетняя Сюзанна прогуливает школу и спит со всеми мужчинами подряд. Кроме того единственного, который ее по-настоящему любит. Ей самой от этого горько, но что поделать, если секс – это легко, а любовь – сложно. Ее поколению досталась сексуальная свобода, у которой, однако, есть свои обратные стороны. После того, как секс перестал быть запретом, под запретом оказалась сама любовь.