В ролях
Женевьев Рей-Пеншена
L'aristo
Анита Пиккьярини
L'amie de l'ouvrière
Raymonde Heudeline
L'ouvrière
Danielle Rochard
La livreuse d'une modiste
Chantal Capron
Le mannequin
Россана Ди Лоренцо
La dame-pipi
Сценарист
Жан-Клод Пеншена, Руджеро Маккари, Фурио Скарпелли, Этторе Скола
Композитор
Владимир Косма Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия / Франция / Алжир
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
21 декабря 1983
Дата выхода
13 декабря 1984
Австралия
PG
19 апреля 1984
Аргентина
ATP
20 ноября 1986
Венгрия
KN
25 февраля 1984
Германия
24 августа 1984
Дания
A
11 апреля 1984
Испания
A
17 февраля 1984
Италия
T
5 апреля 1984
Нидерланды
16 декабря 1985
Португалия
Públicos
21 марта 1986
СССР
23 марта 1984
США
NR
8 августа 1985
Уругвай
21 сентября 1984
Финляндия
S
21 декабря 1983
Франция
18 декабря 2025
Чехия
28 сентября 1984
Швеция
Btl
2 марта 1985
Япония
G
Производство
Cinéproduction, Films A2, Massfilm
Другие названия
Le Bal, El baile, Ballet, I afton dans, O Baile, A bál, Bal, Balius, Ballando ballando, De dansende, La sala de baile, Le Bal - Der Tanzpalast, Tančírna, Tanssit, The Ball, Бал, Балът, ル・バル, Waar Mensen Elkaar Ontmoeten, Verlaten en Vergeten
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