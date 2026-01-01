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Постер фильма Бал
6.9
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6.9

Бал

, 1983
Bal, Le
Италия, Франция, Алжир / исторический, мюзикл / 18+
Постер фильма Бал
6.9

В ролях

Женевьев Рей-Пеншена
L'aristo
Мартен Шовен
L'étudiante
Анита Пиккьярини
L'amie de l'ouvrière
Лилиан
L'alcoolique
Nani Noël
La refugiée
Nani Noël
La refugiée
Nani Noël
La refugiée
Raymonde Heudeline
L'ouvrière
Danielle Rochard
La livreuse d'une modiste
Моника Скаттини
La jeune fille myope
Chantal Capron
Le mannequin
Россана Ди Лоренцо
La dame-pipi
Режиссер Этторе Скола
Сценарист Жан-Клод Пеншена, Руджеро Маккари, Фурио Скарпелли, Этторе Скола
Композитор Владимир Косма
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / Алжир
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 21 декабря 1983
Дата выхода
13 декабря 1984 Австралия PG
19 апреля 1984 Аргентина ATP
20 ноября 1986 Венгрия KN
25 февраля 1984 Германия
24 августа 1984 Дания A
11 апреля 1984 Испания A
17 февраля 1984 Италия T
5 апреля 1984 Нидерланды
16 декабря 1985 Португалия Públicos
21 марта 1986 СССР
23 марта 1984 США NR
8 августа 1985 Уругвай
21 сентября 1984 Финляндия S
21 декабря 1983 Франция
18 декабря 2025 Чехия
28 сентября 1984 Швеция Btl
2 марта 1985 Япония G
Производство Cinéproduction, Films A2, Massfilm
Другие названия
Le Bal, El baile, Ballet, I afton dans, O Baile, A bál, Bal, Balius, Ballando ballando, De dansende, La sala de baile, Le Bal - Der Tanzpalast, Tančírna, Tanssit, The Ball, Бал, Балът, ル・バル, Waar Mensen Elkaar Ontmoeten, Verlaten en Vergeten

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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саундтрек фильма Бал

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