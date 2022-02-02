Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моника Витти
Моника Витти Monica Vitti
Киноафиша Персоны Моника Витти

Моника Витти

Monica Vitti

Дата рождения
3 ноября 1931
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
2 февраля 2022
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Ночь 8.1
Ночь (1961)
Призрак свободы 7.9
Призрак свободы (1974)
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю 7.7
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю (1982)

Фильмография Моника Витти

Я знаю, что ты знаешь, что я знаю 7.7
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю Io so che tu sai che io so
драма 1982, Италия
Тайна Обервальда 6.3
Тайна Обервальда Il mistero di Oberwald
драма, мелодрама 1981, Италия / ФРГ
6.1
Мои любимые мужья Amori miei
комедия 1979, Италия
Призрак свободы 7.9
Призрак свободы Le Fantome De La Liberte
комедия, драма 1974, Италия / Франция
Пацифистка 5.5
Пацифистка La pacifista - Smetti di piovere
драма 1970, Италия / Франция
Девушка с пистолетом 6.7
Девушка с пистолетом Ragazza con la pistola, La
комедия 1968, Италия
Красная пустыня 6.9
Красная пустыня Deserto rosso
драма 1964, Италия / Франция
Смотреть трейлер
Билеты
Затмение 7.2
Затмение L' Eclisse
драма 1962, Франция / Италия
Билеты
Показать еще
Новости о Моника Витти
Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти
Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше