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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Моника Витти
Monica Vitti
Киноафиша
Персоны
Моника Витти
Моника Витти
Monica Vitti
Дата рождения
3 ноября 1931
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
2 февраля 2022
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.1
Ночь
(1961)
7.9
Призрак свободы
(1974)
7.7
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
(1982)
Фильмография Моника Витти
7.7
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю
Io so che tu sai che io so
драма
1982, Италия
6.3
Тайна Обервальда
Il mistero di Oberwald
драма, мелодрама
1981, Италия / ФРГ
6.1
Мои любимые мужья
Amori miei
комедия
1979, Италия
7.9
Призрак свободы
Le Fantome De La Liberte
комедия, драма
1974, Италия / Франция
5.5
Пацифистка
La pacifista - Smetti di piovere
драма
1970, Италия / Франция
6.7
Девушка с пистолетом
Ragazza con la pistola, La
комедия
1968, Италия
6.9
Красная пустыня
Deserto rosso
драма
1964, Италия / Франция
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Билеты
7.2
Затмение
L' Eclisse
драма
1962, Франция / Италия
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Новости о Моника Витти
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