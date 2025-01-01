Menu
Kinoafisha Film festivals Berlin International Film Festival Events Berlin International Film Festival 1984

All nominated films "Berlin International Film Festival" in 1984

Site West Berlin, Germany
Date 17 February 1984 - 28 February 1984
Golden Berlin Bear / Best Short film
The Bicycle Symphony Cykelsymfonien
Åke Sandgren
Winner
Golden Berlin Bear
Love Streams 7.7
Love Streams
John Cassavetes
Winner
All nominees
Das Autogramm Das Autogramm
Peter Lilienthal
Tight Quarters Könnyü testi sértés
György Szomjas
Blood Is Always Hot Xue, zong shi re de
Yan Wen
Wartime Romance 7.5
Wartime Romance Voenno-polevoy roman
Pyotr Todorovskiy
Le Bal 6.9
Le Bal Bal, Le
Ettore Scola
Flirt Flirt
Roberto Russo
Woman Doctors Ärztinnen
Horst Seemann
Rembetiko Rembetiko
Costas Ferris
Beauty and the Beast Skønheden og udyret
Nils Malmros
De Stille Oceaan De Stille Oceaan
Digna Sinke
Thieves After Dark Les voleurs de la nuit
Samuel Fuller
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Akelarre Akelarre
Pedro Olea
Morgen in Alabama Morgen in Alabama
Norbert Kückelmann
The Noah's Ark Principle Das Arche Noah Prinzip
Roland Emmerich
7.4
The Dresser
Peter Yates
Star 80 Star 80
Bob Fossi
Class Relations 6.6
Class Relations Klassenverhältnisse
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor
Crackers 5.2
Crackers
Louis Malle
Antarctica Nankyoku monogatari
Koreyoshi Kurahara
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Champions Champions
John Irvin
À Nos Amours 7.3
À Nos Amours A nos amours
Maurice Pialat
Class Relations 6.6
Class Relations Klassenverhältnisse
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
Silver Berlin Bear / Best Actor
Albert Finney
The Dresser
Winner
Silver Berlin Bear / Best Actress
Inna Churikova
Inna Churikova
Wartime Romance Tied with Monica Vitti for Flirt (1983).
Winner
Monica Vitti
Monica Vitti
Flirt Tied with Inna Churikova for Voenno-polevoy roman (1983).
Winner
Silver Berlin Bear / Best Director
Ettore Scola
Ettore Scola
Le Bal
Winner
Silver Berlin Bear / Best Short Film
Yu bang xiang zheng Yu bang xiang zheng
Jinqing Hu
Winner
Silver Berlin Bear
Morgen in Alabama Morgen in Alabama
Norbert Kückelmann
Winner
Rembetiko Rembetiko
Costas Ferris
Winner
Silver Berlin Bear / Special Jury Prize
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Winner
C.I.C.A.E. Award
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Winner
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Love Streams 7.7
Love Streams
John Cassavetes Tied with No habrá más penas ni olvido (1983).
Winner
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera Tied with Love Streams (1984).
Winner
FIPRESCI Prize / Forum of New Cinema
A Japanese Village Nippon-koku Furuyashiki-mura
Shinsuke Ogawa
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Le Bal 6.9
Le Bal Bal, Le
Ettore Scola
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Competition
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor Tied with Bless Their Little Hearts (1983).
Winner
Interfilm Award - Otto Dibelius Film Award / Forum of New Cinema
Bless Their Little Hearts Bless Their Little Hearts
Billy Woodberry Tied with Mann ohne Gedächtnis (1984).
Winner
OCIC Award - Honorable Mention / Competition
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Winner
OCIC Award - Honorable Mention / Forum of New Cinema
Bless Their Little Hearts Bless Their Little Hearts
Billy Woodberry
Winner
OCIC Promotional Award
Tiznao Tiznao
Salvador Bonet, Dominique Cassuto de Bonet
Winner
Tiznao Tiznao
Salvador Bonet, Dominique Cassuto de Bonet
Winner
Reader Jury of the "Zitty"
Meantime Meantime
Mike Leigh Tied with The Gold Diggers (1983).
Winner
The Gold Diggers The Gold Diggers
Sally Potter Tied with Meantime (1983).
Winner
Honorable Mention
Class Relations 6.6
Class Relations Klassenverhältnisse
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
Winner
Class Relations 6.6
Class Relations Klassenverhältnisse
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
Winner
OCIC Award / Competition
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
7.4
The Dresser
Peter Yates
Winner
C.I.F.E.J. Award
Gülibik Gülibik
Jürgen Haase
Winner
UNICEF Award
Pessi and Illusia Pessi ja Illusia
Heikki Partanen
Winner
UNICEF Award - Honorable Mention
The Boy Who Disappeared Drengen der forsvandt
Ebbe Nyvold
Winner
Forum / Best Film
All nominees
Naitou l'orpheline Naitou l'orpheline
Nelisita Nelisita
Naitou l'orpheline Naitou l'orpheline
Nelisita Nelisita
