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Джемма Джонс
Джемма Джонс
Gemma Jones
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Джемма Джонс
Gemma Jones
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Дата рождения
4 декабря 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Джемма Джонс
Родилась 4 декабря 1942 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джемма Джонс
Патрик
комедия
2018, Великобритания
6.0
Божья земля
драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.0
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Без истерики!
комедия, мелодрама
2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Хороший
2008, Германия / Великобритания
6.0
Хрупкость
триллер, ужасы
2005, Испания / Великобритания
6.0
Шанхайские рыцари
приключения, комедия, вестерн
2003, США / Гонконг
6.0
Дневник Бриджит Джонс
комедия, драма
2001, Великобритания / Франция
7.0
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26 августа 2020 09:08
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