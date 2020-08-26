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Джемма Джонс

Gemma Jones
Джемма Джонс
Джемма Джонс Gemma Jones
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Дата рождения
4 декабря 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Джемма Джонс

Родилась 4 декабря 1942 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джемма Джонс
Патрик
Патрик
комедия 2018, Великобритания
6.0
Божья земля
Божья земля
драма, мелодрама 2017, Великобритания
7.0
Бриджит Джонс 3
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.0
Без истерики!
Без истерики!
комедия, мелодрама 2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Хороший
Хороший
2008, Германия / Великобритания
6.0
Хрупкость
Хрупкость
триллер, ужасы 2005, Испания / Великобритания
6.0
Шанхайские рыцари
Шанхайские рыцари
приключения, комедия, вестерн 2003, США / Гонконг
6.0
Дневник Бриджит Джонс
Дневник Бриджит Джонс
комедия, драма 2001, Великобритания / Франция
7.0
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Кейт Уинслет и Сирша Ронан в трейлере ЛГБТ-драмы «Аммонит» Кинотеатральный релиз намечен на 13 ноября. 
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26 августа 2020 09:08
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