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Постер сериала Я, Клавдий
Постер сериала Я, Клавдий
Постер сериала Я, Клавдий
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Я, Клавдий

Я, Клавдий (1976 - 1976)

I, Claudius 18+
Год выпуска 1976
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

История Римской Империи, описанная одним из ее правителей.

В ролях
В ролях
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Джон Херт
Джон Херт
Шин Филлипс
Джордж Бейкер
Маргарет Тайзэк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Сезоны
Я, Клавдий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1976, 13 эпизодов
 
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