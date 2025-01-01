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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
3 постера
Киноафиша
Сериалы
Я, Клавдий
Я, Клавдий (1976 - 1976)
I, Claudius
18+
драма
исторический
Год выпуска
1976
Страна
Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
BBC Two
Продолжительность сериала
10 часов 50 минут
О чем сериал
История Римской Империи, описанная одним из ее правителей.
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В ролях
В ролях
Дерек Джекоби
Патрик Стюарт
Джон Херт
Шин Филлипс
Джордж Бейкер
Маргарет Тайзэк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1976,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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