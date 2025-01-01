Фильмы, которые вышли в рамках франшизы

Оригинальная трилогия с Дэниелом ЛаРуссо

1. Парень-каратист (1984)

Юный Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маччио) переезжает в новый город и сталкивается с травлей от местных каратистов во главе с Джонни Лоуренсом. Спасение приходит в лице загадочного мастера мистера Мияги (Пэт Морита), который учит его не только каратэ, но и жизненной мудрости. Фильм стал культовым, а фраза «Покрась забор» вошла в историю.

2. Парень-каратист 2 (1986)

После победы на турнире Дэниел и мистер Мияги отправляются на Окинаву, где раскрываются тайны прошлого учителя. Новые враги, старые обиды и проверка силы духа.

3. Парень-каратист 3 (1989)

Дэниел снова сталкивается с Джонни и его новым наставником – коварным Терри Сильвером, который использует «грязное каратэ». Фильм завершает классическую трилогию.

4. Парень-каратист 4 (1994) – продолжение с Хилари Суэнк

После событий третьей части мистер Мияги (Пэт Морита) берет под опеку Джули Пирс (Хилари Суэнк) – трудную подростку, потерявшую отца. Ей предстоит научиться контролировать гнев, обрести уверенность в себе и дать отпор школьным хулиганам.

Перезапуски и новые истории

4. Каратэ-пацан (2010)

Ремейк с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Действие перенесено в Китай, а вместо каратэ – кунг-фу. История похожа, но с новыми трюками и философией.

5. Каратэ-пацан: Легенды (2025)

Новый фильм вселенной, который покажет происхождение мистера Мияги и его путь к мудрости.

Вселенную дополняет сериал «Кобра Кай» – (2018–2024)

Спустя 34 года после событий первого фильма Джонни Лоуренс (Уильям Забка) решает возродить додзё «Кобра Кай», а Дэниел (Ральф Маччио) открывает свою школу в духе Мияги-до.

Как смотреть фильмы "Каратэ-пацан" в хронологическом порядке