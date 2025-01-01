Каратэ-пацан

Эта история началась в 1984 году и продолжается до сих пор! Драки, дружба, предательство и вечная борьба между добром и злом – все это франшиза «Парень-каратист».
Юный Дэниел ЛаРуссо (Ральф Маччио) переезжает в новый город и сталкивается с травлей от местных каратистов во главе с Джонни Лоуренсом. Спасение приходит в лице загадочного мастера мистера Мияги (Пэт Морита), который учит его не только каратэ, но и жизненной мудрости. Фильм стал культовым, а фраза «Покрась забор» вошла в историю.
После победы на турнире Дэниел и мистер Мияги отправляются на Окинаву, где раскрываются тайны прошлого учителя. Новые враги, старые обиды и проверка силы духа.
Дэниел снова сталкивается с Джонни и его новым наставником – коварным Терри Сильвером, который использует «грязное каратэ». Фильм завершает классическую трилогию.
После событий третьей части мистер Мияги (Пэт Морита) берет под опеку Джули Пирс (Хилари Суэнк) – трудную подростку, потерявшую отца. Ей предстоит научиться контролировать гнев, обрести уверенность в себе и дать отпор школьным хулиганам.
Ремейк с Джеки Чаном и Джейденом Смитом. Действие перенесено в Китай, а вместо каратэ – кунг-фу. История похожа, но с новыми трюками и философией.
Новый фильм вселенной, который покажет происхождение мистера Мияги и его путь к мудрости.
Спустя 34 года после событий первого фильма Джонни Лоуренс (Уильям Забка) решает возродить додзё «Кобра Кай», а Дэниел (Ральф Маччио) открывает свою школу в духе Мияги-до.