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Лучшие дорамы про школьников и студентов

Школьные дорамы раскрывают яркие моменты взросления, трудности подростков и первые шаги к взрослой жизни. Эти истории о школьной жизни полны эмоций, юмора и вдохновения, они учат ценить настоящую дружбу, понимать себя и стремиться к мечте, несмотря на преграды.

О чем наша подборка:

📚 Школьная дружба, проверенная временем и испытаниями.

❤️ Первая любовь, трогательная и яркая.

💪 Сложности взросления, с которыми сталкиваются подростки.

🎓 Путь к успеху, полный трудностей и побед.

 

Все 21 Онлайн
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Напарник на выборах
Напарник на выборах
драма, комедия 2025, Южная Корея
0.0
Мерцающий арбуз
Мерцающий арбуз
комедия, драма, фэнтези 2023, Южная Корея
0.0
Слабый герой
Слабый герой
драма, криминал 2022, Япония
9.0
Истинная красота
Истинная красота
драма, комедия, мелодрама 2020, Южная Корея
0.0
Как купить друга
Как купить друга
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
0.0
Ха-ру, которого я встретила случайно
Ха-ру, которого я встретила случайно
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
0.0
Класс лжецов
Класс лжецов
драма, криминал 2019, Южная Корея
0.0
Моменты восемнадцатилетия
Моменты восемнадцатилетия
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
0.0
Уведомления о любви
Уведомления о любви
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
0.0
Девушка из ниоткуда
Девушка из ниоткуда
драма, фэнтези, триллер 2018, Таиланд
0.0
Мой странный герой
Мой странный герой
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
0.0
Небесный замок
Небесный замок
драма, комедия, семейный 2018, Южная Корея
0.0
Каннамская красотка
Каннамская красотка
драма, мелодрама 2018, Южная Корея
0.0
Школа 2017
Школа 2017
драма, детектив 2017, Южная Корея
8.0
Фея тяжелой атлетики
Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Южная Корея
8.0
Школа Мурим
Школа Мурим
драма, боевик, фэнтези 2016, Южная Корея
0.0
Кто ты — школа 2015
Кто ты — школа 2015
драма, мелодрама, детектив 2015, Южная Корея
8.0
Апельсиновый мармелад
Апельсиновый мармелад
фэнтези, мелодрама 2015, Южная Корея
0.0
Наследники
Наследники
драма, комедия, мелодрама 2013, Южная Корея
8.0
Одержимые мечтой
Одержимые мечтой
комедия, музыка, мелодрама 2011, Южная Корея
0.0
Мальчики краше цветов
Мальчики краше цветов
мелодрама, комедия, семейный, драма 2009, Южная Корея
0.0
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Все Южная Корея Япония Таиланд
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Погрузитесь в мир школьных дорам, где каждый день – это новый урок о жизни, дружбе и любви! ✨

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