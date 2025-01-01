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Все части фильма "Артек"

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Артек. Сквозь столетия
Артек. Сквозь столетия
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
6.0
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
5.0
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Жанр
Все Приключения Комедия Семейный
Страна
Все Россия
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Все 2020-2025
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