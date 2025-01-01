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Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь

Семья – это не только радостные моменты, но и испытания, которые делают нас сильнее. В дорамах про семью раскрываются трогательные истории о родительской любви, сложностях взаимоотношений и ценности родственных уз. Эти сериалы наполнены искренними эмоциями, жизненными уроками и вдохновляющими сюжетами.

В этой подборке:

👨‍👩‍👧‍👦 Истории о родителях и детях, полные заботы и понимания

💔 Сложные семейные конфликты, которые учат прощать и любить

😂 Весёлые и трогательные моменты, которые заставят улыбнуться

🌿 Жизненные ценности, которые вдохновляют и согревают душу

 

Все 16 Онлайн
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НИИ картофеля
НИИ картофеля
драма, комедия, мелодрама 2025, Южная Корея
0.0
Укрытие
Укрытие
триллер, детектив 2024, Южная Корея
0.0
Сын маминой подруги
Сын маминой подруги
комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
8.0
Набранный Вами номер
Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер 2024, Южная Корея
9.0
История леди Ок
История леди Ок
драма, мелодрама, исторический 2024, Южная Корея
0.0
Семья по выбору
Семья по выбору
драма, комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
0.0
Болтун
Болтун
драма, триллер 2022, Южная Корея
0.0
Безумная любовь
Безумная любовь
драма, комедия, мелодрама 2022, Южная Корея
0.0
Любовь по контракту
Любовь по контракту
драма, мелодрама 2022, Южная Корея
0.0
Итэвон Класс
Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
9.0
Ее личная жизнь
Ее личная жизнь
драма, комедия, мелодрама 2019, Южная Корея
0.0
Жена, которую я знаю
Жена, которую я знаю
драма, фэнтези, мелодрама 2018, Южная Корея
0.0
Наша первая жизнь
Наша первая жизнь
драма, комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
8.0
Безрассудно влюбленные
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Южная Корея
8.0
Под венец без свиданий
Под венец без свиданий
комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
0.0
Врачи неотложки
Врачи неотложки
комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
0.0
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Жанр
Все Драма Комедия Мелодрама Исторический Триллер Детектив Фэнтези
Страна
Все Южная Корея
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Погрузитесь в мир семейных дорам, где каждое испытание лишь укрепляет связь между близкими! ❤️🏡

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