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Лучшие дорамы про геймеров и киберспорт

Погрузитесь в увлекательный мир киберспорта, где талантливые геймеры сражаются за победу, преодолевают препятствия и доказывают, что игры — это не просто развлечение, а настоящее искусство. Эти дорамы раскрывают закулисье профессионального гейминга, напряжённые турниры и истории о дружбе, любви и стремлении к вершине.

Что вас ждёт?

🎮 Жаркие киберспортивные баталии и масштабные турниры

🔥 Соперничество и командная работа, ведущие к успеху

💖 Романтические истории на фоне мира видеоигр

💡 Путь от новичка до чемпиона, полный испытаний

 

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мелодрама 2024, Китай
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Их чудесное время
Их чудесное время
мелодрама 2024, Китай
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Ты – мой триумф
Ты – мой триумф
комедия, семейный, мелодрама 2021, Китай
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Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
мелодрама, спорт 2021, Китай
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Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье
драма, фантастика, мистика 2020, Япония
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Кроссфаер
Кроссфаер
драма, боевик, спорт 2020, Китай
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Мир задолжал мне первую любовь
Мир задолжал мне первую любовь
драма, комедия, мелодрама 2019, Китай
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Правила стрима
Правила стрима
мелодрама 2019, Китай
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Вперед, Кальмар!
Вперед, Кальмар!
комедия, мелодрама 2019, Китай
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Легкая улыбка покоряет мир
Легкая улыбка покоряет мир
драма, комедия, мелодрама 2016, Китай
0.0
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Жанр
Все Мелодрама Спорт Комедия Семейный Драма Фантастика Мистика Боевик
Страна
Все Китай Япония
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Выберите свою дораму и окунитесь в мир киберспорта, где решают скорость, стратегия и сила духа! 🚀🎧

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