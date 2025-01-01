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Турбозавры. Год дракона
анимация
2024, Россия
8.0
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Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени
боевик, приключения, анимация
2024, Франция
8.0
Реклама 18+
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Сказочный патруль. Шоу продолжается
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
8.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
На всю катушку
анимация, комедия, семейный
2024, Чехия / Франция / Словакия
7.0
Реклама 18+
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Стеклодув
анимация
2024, Пакистан
7.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Приключения Паддингтона 3
приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
7.0
Реклама 18+
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Как приручить бизона
приключения, анимация, комедия
2024, Испания
7.0
Реклама 18+
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Три Кота. Зимние каникулы
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
10 жизней
анимация
2024, США
7.0
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Большой пернатый побег
анимация
2024, Китай / Таиланд
7.0
Реклама 18+
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Лунтик. Возвращение домой
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
7.0
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Самый ценный груз
анимация, драма
2024, Бельгия / Франция
7.0
Реклама 18+
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Кунг-фу кот
анимация, драма
2024, Китай
7.0
Реклама 18+
•••
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Твой цвет
анимация, драма, музыка
2024, Япония
7.0
Реклама 18+
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Маша и Медведь в кино: Парк чудес
анимация
2024, Россия
6.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Побег из лабиринта времени
анимация
2024, Китай
6.0
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Приключения Панды
приключения, анимация
2024, Дания / Нидерланды
6.0
Реклама 18+
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Ночь в зоопарке
анимация, комедия, ужасы
2024, Франция / США / Бельгия / Канада
6.0
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Супергномы
анимация, комедия, семейный
2024, Германия
6.0
Реклама 18+
•••
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200% Волк
анимация
2024, Австралия / Испания
6.0
Реклама 18+
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Пушистый вояж
анимация, комедия
2024, Канада / ЮАР / США
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Ленивая семейка
анимация
2024, Австралия
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Малышарики. День рождения
анимация, семейный
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Большое путешествие. Вокруг света
анимация
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
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Королевские приключения
анимация, комедия, семейный
2024, Чехия
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Лесные спасатели
анимация
2024, Бельгия / Люксембург / Нидерланды
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Кот-призрак Андзу
анимация, аниме
2024, Франция / Япония
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Зверопоиск
приключения, анимация
2024, Канада / Великобритания
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Лес чудес
анимация
2024, Франция / Люксембург
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Иван Царевич и Серый Волк 6
приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Фея и белый кит
анимация
2024, Китай
6.0
Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Эмма в мире лам
приключения, анимация, семейный
2024, США / Китай / Ирландия
6.0
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Моя чудная семейка
приключения, анимация
2024, Германия
6.0
Реклама 18+
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Кот и пёс
приключения, анимация, комедия
2024, Франция
6.0
Реклама 18+
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Мир в моей голове
анимация, комедия, драма
2024, Южная Корея
5.0
Реклама 18+
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Диплодочек и волшебные миры
анимация
2024, Чехия / Польша / Словакия
5.0
Реклама 18+
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