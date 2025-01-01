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Лучшие дорамы про убийц и маньяков

Если вам нравятся захватывающие триллеры, в которых детективы, прокуроры и обычные люди оказываются втянутыми в смертельную игру с безжалостными убийцами, эта подборка для вас. Дорамы про маньяков держат в напряжении до последней серии, сочетая интригу, психологическую глубину и неожиданные повороты.

Что вас ждёт?

🔪 Опасные серийные убийцы, которые играют по своим правилам

🕵 Головокружительные расследования, ведущие к шокирующей правде

🔥 Напряжённая психологическая игра между жертвой и преступником

💀 Неожиданные повороты, которые перевернут всё с ног на голову

 

Все 18 Онлайн
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Охотник со скальпелем
Охотник со скальпелем
криминал, триллер, детектив 2025, Южная Корея
0.0
Пощады не будет
Пощады не будет
драма, боевик, криминал 2025, Южная Корея
0.0
Монстр
Монстр
драма, триллер 2021, Южная Корея
0.0
Дьявольский судья
Дьявольский судья
фантастика, криминал, боевик 2021, Южная Корея
0.0
Плохой и сумасшедший
Плохой и сумасшедший
боевик, триллер 2021, Южная Корея
0.0
Мышь
Мышь
драма, криминал, триллер 2021, Южная Корея
0.0
Скажи, что ты видела
Скажи, что ты видела
драма, триллер, детектив 2020, Южная Корея
0.0
Цветок зла
Цветок зла
драма, триллер 2020, Южная Корея
0.0
Поезд
Поезд
драма, фантастика, триллер 2020, Южная Корея
0.0
Меморист
Меморист
триллер, мистика, детектив 2020, Южная Корея
0.0
День и ночь
День и ночь
мелодрама, триллер, детектив 2020, Южная Корея
0.0
Класс лжецов
Класс лжецов
драма, криминал 2019, Южная Корея
0.0
Поймать призрака
Поймать призрака
драма, мелодрама, мистика 2019, Южная Корея
0.0
Дневник психопата
Дневник психопата
комедия, криминал, триллер 2019, Южная Корея
0.0
Приди и обними меня
Приди и обними меня
драма, мелодрама, детектив 2018, Южная Корея
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Бешеный пес
Бешеный пес
драма, криминал, детектив 2017, Южная Корея
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Подозрительный партнер
Подозрительный партнер
комедия, мелодрама, триллер 2017, Южная Корея
0.0
Голос
Голос
криминал, триллер, детектив 2017, Южная Корея
0.0
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Жанр
Все Криминал Триллер Детектив Драма Боевик Фантастика Мелодрама Мистика Комедия
Страна
Все Южная Корея
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Готовы испытать настоящий адреналин? Выбирайте свою дораму и погружайтесь в мрачный мир преступлений и расследований! 🖤🔥

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