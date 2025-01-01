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Все части фильма "28 дней спустя"

Франшиза «28 дней спустя» – это не просто фильмы о зомби, а глубокие психологические триллеры, исследующие человеческую природу в условиях катастрофы. Снятые в мрачной, реалистичной эстетике, они задали новый стандарт жанра.

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28 лет спустя
28 лет спустя
ужасы 2025, Великобритания / США
6.0
28 недель спустя
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.0
28 дней спустя
28 дней спустя
фантастика, драма 2002, Великобритания
7.0
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Жанр
Все Ужасы Фантастика Триллер Драма
Страна
Все Великобритания США
Год
Все 2000-2009 2020-2025

Почему это культовые фильмы:

✔ Переосмысление зомби – зараженные не ходячие мертвецы, а сверхбыстрые и яростные жертвы вируса.

✔ Атмосфера безысходности – пустые улицы Лондона сняты на камеру с эффектом «документальности».

✔ Философский подтекст – что делает человека чудовищем: вирус или страх?

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