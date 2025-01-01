Франшиза «28 дней спустя» – это не просто фильмы о зомби, а глубокие психологические триллеры, исследующие человеческую природу в условиях катастрофы. Снятые в мрачной, реалистичной эстетике, они задали новый стандарт жанра.
Почему это культовые фильмы:
✔ Переосмысление зомби – зараженные не ходячие мертвецы, а сверхбыстрые и яростные жертвы вируса.
✔ Атмосфера безысходности – пустые улицы Лондона сняты на камеру с эффектом «документальности».
✔ Философский подтекст – что делает человека чудовищем: вирус или страх?