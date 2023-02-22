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Poster of Blowup
7.2
Kinoafisha Films Blowup
7.2

Blowup

, 1966
Blowup
Great Britain, Italy / Drama, Mystery, Thriller / 18+
Poster of Blowup
7.2

Cast

Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
Jane
David Hemmings
David Hemmings
Thomas
Sarah Miles
Sarah Miles
Patricia
Jane Birkin
Jane Birkin
The Blonde
Gillian Hills
The Brunette
John Castle
Bill
Peter Bowles
Ron
Veruschka von Lehndorff
Verushka
Julian Chagrin
Mime
Claude Chagrin
Mime
Director Michelangelo Antonioni
Writer Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Julio Cortázar, Edward Bond
Composer Herbie Hancock
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Italy
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1966
World premiere 18 December 1966
Release date
23 June 2017 Russia Иноекино 18+
7 June 1967 Argentina +18
5 March 1993 Australia
21 September 1967 Belgium
24 February 1967 Brazil
17 January 2003 Czechia
29 November 1968 Czechoslovakia
17 May 1967 Denmark
8 September 1967 Finland K-16
17 May 1967 France
10 May 1967 Germany
16 March 1967 Great Britain 18
11 June 2026 Greece
1 May 1969 Hungary 16
25 September 1967 Italy
3 June 1967 Japan
18 December 1966 Lebanon
4 April 1968 Mexico B-15
9 January 1968 Portugal M/12
29 November 1968 Slovakia
14 April 1975 Spain
4 October 1967 Sweden 15
25 October 1971 Turkey
18 December 1966 USA
23 November 1967 Uruguay
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $45,236
Production Carlo Ponti Production, Bridge Films
Also known as
Blow-Up, Blow Up, Blow-Up. Deseo de una mañana de verano, Deseo de una mañana de verano, Фотоувеличение, A História de um Fotógrafo, Blow-Up - Depois Daquele Beijo, Blow-Up - Erään suudelman jälkeen, Blow-up - förstoringen, Blow-Up. Deseo en una mañana de verano, Blowup. Deseo de una mañana de verano, Cinayeti gördüm, Deseo en una mañana de verano, Fotopadidinimas, Nagyítás, Phẫn Nộ, Povećanje, Povecava, Povečava, Powiększenie, Uvećanje, Yetzarim, Yokubô, Yokubou, Zväčšenina, Zvetsenina, Zvětšenina, Η εκπυρσοκρότηση, Μπλόου απ, Фотозбільшення, 放大, 春光乍泄, 春光乍現, 欲望（1966）, 春光乍洩, Увећање, 욕망, 확대, Blow-Up 1966, Blowup, Michelangelo Antonioni's Blow-Up, A História dum Fotógrafo

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.4 IMDb
Updated 22 February 2023
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