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Film rating
7.2
Rate14 votes
7.4IMDb
Updated 22 February 2023
Stills
Quotes
ThomasNothing like a little disaster for sorting things out.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.