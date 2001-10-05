Menu
Russian
Poster of The 400 Blows
7.9 IMDb Rating: 8
The 400 Blows

The 400 Blows

Les Quatre cents coups 18+
Tickets from 400 ₽
Country France
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1959
Online premiere 5 October 2001
World premiere 4 May 1959
Release date
3 June 1959 Denmark 15
3 June 1959 Finland K-16
20 October 2004 France
20 October 1959 Germany
3 March 1960 Great Britain
19 May 1960 Hungary 18
26 September 1959 Italy
17 March 1960 Japan G
23 March 1961 Portugal
13 April 2016 South Korea 15
16 November 1959 USA
3 October 1960 USSR
Worldwide Gross $212,725
Production Les Films du Carrosse, Sédif Productions
Also known as
Les quatre cents coups, The 400 Blows, Los 400 golpes, Los cuatrocientos golpes, The Four Hundred Blows, Sie küßten und sie schlugen ihn, Четыреста ударов, 400 batów, 400 Cú Đấm, 400 Darbe, 400 Ha-Malkot, 400 kepposta, 400 lööki, 400 smūgių, 400 spratt, 400 udaraca, 400 udarcev, 400 Zarbe, 400 удараца, 400-те Удара, Cele 400 de lovituri, Czterysta batów, De 400 slagen, De 400 slagene, De vierhonderd slagen, I 400 colpi, I quattrocento colpi, Les 400 Coups, Négyszáz csapás, Nikdo mne nemá rád, Nikto ma nemá rád, Os 400 Golpes, Os Incompreendidos, Os Quatrocentos Golpes, Otona wa wakattekurenai, På vei mot livet, Ung flugt, Τα 400 χτυπήματα, Чотириста ударів, 四百击, 四百擊, 大人は判ってくれない
Director
François Truffaut
François Truffaut
Cast
Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Albert Rémy
Claire Maurier
Cast and Crew
Similar films for The 400 Blows
Day for Night 8.0
Day for Night (1973)
Shoot the Piano Player 7.7
Shoot the Piano Player (1960)
Fahrenheit 451 7.3
Fahrenheit 451 (1966)
Odisseya 1989 7.2
Odisseya 1989 (2003)
Amores Perros 7.8
Amores Perros (2000)
La Haine 7.6
La Haine (1995)
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants (1987)
Stolen Kisses 6.7
Stolen Kisses (1968)
The Battle of Algiers 8.1
The Battle of Algiers (1966)
Persona 7.9
Persona (1966)
Pierrot le Fou 7.6
Pierrot le Fou (1965)
8½ 7.7
(1963)

Film rating

7.9
Rate 17 votes
8 IMDb
Write review
