Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 45 minutes
Production year
2009
Online premiere
17 December 2009
World premiere
10 December 2009
Release date
17 December 2009
Russia
Двадцатый Век Фокс 16+
3 January 2012
American Samoa
13A
23 September 2010
Argentina
3 January 2010
Armenia
25 August 2010
Australia
17 December 2009
Austria
22 September 2022
Azerbaijan
12+
16 December 2009
Bangladesh
16 December 2009
Belarus
8 September 2010
Belgium
17 December 2009
Bosnia and Herzegovina
19 December 2009
Brazil
17 December 2009
Bulgaria
18 December 2009
Canada
12 March 2021
China
17 December 2009
Colombia
17 December 2009
Croatia
17 December 2009
Czechia
18 December 2009
Denmark
16 December 2009
Egypt
18 December 2009
Estonia
18 December 2009
Finland
16 December 2009
France
23 September 2010
Georgia
17 December 2009
Germany
10 December 2009
Great Britain
16 December 2009
Greece
26 August 2010
Hong Kong
17 December 2009
Hungary
18 December 2009
Iceland
27 August 2010
India
1 September 2010
Indonesia
27 August 2010
Ireland
17 December 2009
Israel
15 January 2010
Italy
16 October 2010
Japan
25 August 2010
Kazakhstan
12+
17 December 2009
Kuwait
22 September 2022
Kyrgyzstan
12+
18 December 2009
Latvia
17 December 2009
Lebanon
18 December 2009
Lithuania
26 August 2010
Malaysia
15 October 2010
Mexico
17 December 2009
Netherlands
26 August 2010
New Zealand
18 December 2009
Norway
1 January 2010
Pakistan
18 December 2009
Panama
17 December 2009
Peru
17 December 2009
Philippines
23 September 2022
Poland
17 December 2009
Portugal
17 December 2009
Puerto Rico
PG-13
18 December 2009
Romania
26 August 2010
Singapore
17 December 2009
Slovakia
17 December 2009
Slovenia
18 December 2009
South Africa
26 August 2010
South Korea
18 December 2009
Spain
18 December 2009
Sweden
17 December 2009
Switzerland
17 December 2009
Syrian Arab Republic
18 December 2009
Taiwan
17 December 2009
Thailand
18 December 2009
Turkey
15 December 2009
UAE
18 December 2009
USA
17 December 2009
Ukraine
18 December 2009
Uruguay
23 December 2009
Uzbekistan
12+
18 December 2009
Venezuela
18 December 2009
Viet Nam
MPAA
PG-13
Budget
$237,000,000
Worldwide Gross
$2,923,710,708
Production
Twentieth Century Fox, Dune Entertainment, Lightstorm Entertainment
Also known as
Avatar, Аватар, 阿凡達, Abatâ, Afanda, Avatar - Aufbruch nach Pandora, Avatar: An IMAX 3D Experience, Avatar: Special Edition, Avatar: Thế Thân, Avatar. Wersja specjalna, Avatars, Įsikūnijimas, James Cameron's Avatar, Project 880, अवतार, 아바타, アバター, 阿凡达
