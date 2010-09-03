Similar films for The Passion
The Inner Cage Drama
2021, Italy / Switzerland / France
7.0
Fasten Your Seatbelts Comedy
2014, Italy
6.0
Giovanna's Father Drama
2008, Italy
6.0
The Return of Casanova Drama
2022, Italy
6.0
Bread and Tulips Romantic, Comedy
2000, Switzerland / Italy
7.0
La sedia della felicità Comedy
2013, Italy
5.0
7 Minutes Drama
2016, Italy / France
6.0
First Snowfall Drama
2013, Italy
6.0
The Ties Drama
2020, Italy
5.0
Made in Italy Drama, Comedy
2018, Italy
5.0
Il bambino nascosto Drama
2021, Italy / France
6.0
Perfect Strangers Drama, Comedy
2016, Italy
7.0