Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Passion
6.2
The Passion - Trailer
Kinoafisha Films The Passion
6.2

The Passion

, 2010
La passione
Italy / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Passion
6.2
The Passion - Trailer
The Passion  Trailer

Synopsis

To avoid being sued, a film director reluctantly agrees to set up and direct the Good Friday celebrations in a small Tuscan town.

Cast

Silvio Orlando
Silvio Orlando
Gianni Dubois
Giuseppe Battiston
Giuseppe Battiston
Ramiro
Cristiana Capotondi
Cristiana Capotondi
Flaminia Sbarbato
Stefania Sandrelli
Stefania Sandrelli
Il Sindaco
Kasia Smutniak
Kasia Smutniak
Caterina
Marco Messeri
Del Ghianda
Giovanni Mascherini
Jonathan
Maria Paiato
Helga
Fausto Russo Alesi
Fausto Russo Alesi
Pippo
Corrado Guzzanti
Corrado Guzzanti
Manlio Abbruscati
Director Carlo Mazzacurati
Writer Umberto Contarello, Doriana Leondeff, Carlo Mazzacurati, Marco Pettenello
Composer Carlo Crivelli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2010
World premiere 3 September 2010
Release date
24 September 2010 Italy
Production Fandango, Rai Cinema, Mediateca Regionale Toscana
Also known as
La passione, The Passion, La passion, Pasja, Rezisieriaus kancios, The Passion Play, Страсть, ラ・パッショーネ, 激情

Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
The Passion - Trailer
The Passion Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Passion

The Inner Cage
The Inner Cage Drama
2021, Italy / Switzerland / France
7.0
Fasten Your Seatbelts
Fasten Your Seatbelts Comedy
2014, Italy
6.0
Giovanna's Father
Giovanna's Father Drama
2008, Italy
6.0
The Return of Casanova
The Return of Casanova Drama
2022, Italy
6.0
Bread and Tulips
Bread and Tulips Romantic, Comedy
2000, Switzerland / Italy
7.0
La sedia della felicità
La sedia della felicità Comedy
2013, Italy
5.0
7 Minutes
7 Minutes Drama
2016, Italy / France
6.0
First Snowfall
First Snowfall Drama
2013, Italy
6.0
The Ties
The Ties Drama
2020, Italy
5.0
Made in Italy
Made in Italy Drama, Comedy
2018, Italy
5.0
Il bambino nascosto
Il bambino nascosto Drama
2021, Italy / France
6.0
Perfect Strangers
Perfect Strangers Drama, Comedy
2016, Italy
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more