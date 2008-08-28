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Poster of Pa-ra-da
6.7
Kinoafisha Films Pa-ra-da
6.7

Pa-ra-da

, 2008
Pa-Ra-Da
Italy / Drama / 18+
Poster of Pa-ra-da
6.7

Cast

Jalil Lespert
Jalil Lespert
Miloud
Daniele Formica
Don Guido
Gabriel Răuță
Mihai
Cristina Nita
Tea
Evita Ciri
Livia
Patrice Juiff
Stephane
Robert Valeanu
Cristi
Liviu Bituc
Mosu
Florin Precup
Vlad
Andreea Perminov
Alina
Director Marco Pontecorvo
Writer Marco Pontecorvo, Roberto Tiraboschi
Composer Andrea Guerra
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
World premiere 28 August 2008
Release date
28 August 2008 Italy
28 August 2008 USA
Worldwide Gross $312,976
Production Panorama Films, Yalla Film
Also known as
Pa-ra-da, Clown, Payasos

Film rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Updated 12 November 2020
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