Poster of Vegas: Based on a True Story
Рейтинги
IMDb Rating: 6.7
Vegas: Based on a True Story

Vegas: Based on a True Story

Vegas: Based on a True Story
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2008
World premiere 1 January 2008
Release date
13 December 2009 Russia Кино без границ
13 December 2009 Belarus
13 December 2009 Kazakhstan
1 January 2008 USA
13 December 2009 Ukraine
Production Alphaville Films, Alphaville Films-NYC, Rattapallax
Also known as
Vegas: Based on a True Story, Vegas: na podstawie prawdziwej historii, Vegas: Pravdivý príbeh, Вегас: Правдивая история
Director
Amir Naderi
Cast
Mark Greenfield
Alexis Harte
Nancy La Scala
Walt Turner
Benjamin Weil
Film rating

6.2
14 votes
6.7 IMDb
