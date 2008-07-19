Menu
7.8 IMDb Rating: 7.6
Ponyo

Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo 18+
Synopsis

A five year-old boy develops a relationship with Ponyo, a goldfish princess who longs to become a human after falling in love with him.
Country Japan
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
Online premiere 18 December 2009
World premiere 19 July 2008
Release date
27 May 2021 Russia RUSCICO 0+
6 July 2009 Australia
3 September 2009 Belarus
8 April 2009 Belgium
30 July 2010 Brazil
15 May 2022 Canada
31 December 2020 China
5 December 2024 Czechia U
13 November 2009 Denmark
4 February 2024 Finland S
8 April 2009 France
16 September 2010 Germany
12 February 2010 Great Britain
17 January 2009 Hong Kong
20 March 2009 Italy
19 July 2008 Japan
3 September 2009 Kazakhstan
8 February 2026 Latvia U
13 November 2009 Mexico
23 July 2009 Netherlands
24 September 2009 New Zealand G
18 July 2024 Poland
18 December 2008 South Korea
24 April 2009 Spain
11 September 2009 Sweden
8 April 2009 Switzerland
23 January 2009 Taiwan
1 April 2020 Thailand
14 August 2009 USA
3 September 2009 Ukraine
MPAA G
Budget $34,000,000
Worldwide Gross $206,559,437
Production Studio Ghibli, Nippon Television Network (NTV), Dentsu
Also known as
Gake no ue no Ponyo, Ponyo, Ponyo y el secreto de la sirenita, Ponyo on the Cliff by the Sea, El secreto de la sirenita, Ponyo das verzauberte Goldfischmädchen, Ponyo en el acantilado, Ponyo på klippan vid havet, Ponyo på klippen ved havet, Ponyo sur la falaise, 崖上的波妞, Byeorang Wi Ui Ponyo, Cô Bé Người Cá Ponyo, Küçük Deniz Kızı Ponyo, La Ponyo al penya-segat, Nàng tiên cá Phương Đông, Ponyo à Beira-Mar, Ponyo a tengerparti sziklán, Ponyo ant uolos prie jūros, Ponyo mäe otsas, Ponyo na litici kraj mora, Ponyo on the Cliff, Ponyo rantakalliolla, Ponyo Roo-ye Sakhre Kenar-e Darya, Ponyo sulla scogliera, Ponyo z útesu nad mořem, Ponyo z útesu nad morom, Ponyo: Das grosse Abenteuer am Meer, Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar, Πόνιο: Το κορίτσι του κεανού, Поньо на кручі, Поньо от скалата край морето, Поњо на литици изнад мора, Рыбка Поньо на утёсе, 崖の上のポニョ, 崖上的波兒
Director
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
Cast
Yuria Nara
Hiroki Doi
George Tokoro
Tomoko Yamaguchi
Yuki Amami
Yuki Amami
Cartoon rating

7.8
Rate 60 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  524
Cartoon reviews

type55m 2 April 2015, 12:51
Супер мульт, я вспомнил детство ,я был счастлив)
Swi4e1987 2 April 2015, 12:51
Ужасный мультик 1 / 10✊
