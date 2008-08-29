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Poster of The Burning Plain
7.1
The Burning Plain - Trailer 2
Kinoafisha Films The Burning Plain
7.1

The Burning Plain

, 2008
The Burning Plain
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Burning Plain
7.1
The Burning Plain - Trailer 2
The Burning Plain  Trailer 2

Synopsis

A drama with a two-tiered storyline concerning a mother and daughter who try to form a bond after the young woman's difficult childhood.

Cast

Charlize Theron
Charlize Theron
Sylvia
Kim Basinger
Kim Basinger
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
John Corbett
John Corbett
John
José María Yazpik
Carlos
Robin Tunney
Robin Tunney
Laura
Gray Eubank
Lawrence
Fernanda Romero
Sophie
Kacie Thomas
Vivi
Martin Papazian
Young Man
Sean McGrath
Cook
Director Guillermo Arriaga
Writer Guillermo Arriaga
Composer Hans Zimmer, Omar Rodriguez-Lopez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2008
Online premiere 26 September 2009
World premiere 29 August 2008
Release date
7 January 2010 Russia Парадиз 16+
19 August 2011 Austria
7 January 2010 Belarus
11 March 2009 France
26 May 2011 Germany
7 November 2008 Italy
7 January 2010 Kazakhstan
1 October 2009 Portugal
7 January 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $5,642,478
Production 2929 Productions, Costa Films, Parkes/MacDonald Image Nation
Also known as
The Burning Plain, Fuego, Loin de la terre brûlée, Ravnica u plamenu, A Deadly Game, Arava bo'eret, Aşk ateşi, Auf brennender Erde, Camino a la redención, Câu Chuyện Của Lửa, Nước, Khí Và Đất, Corazones ardientes, Deganti lyguma, Goreca prerija, Granice miłości, Leegitsev pind, Lejos de la tierra quemada, Lluny de la terra cremada, Longe da Terra Queimada, Megváltás, Spálené zivoty, Spálené životy, Ta synora tis monaxias, The Burning Plain - Il confine della solitudine, Vidas Que Se Cruzam, Τα σύνορα της μοναξιάς, Горящата равнина, Палаюча рівнина, Пылающая равнина, あの日、欲望の大地で, 愛火燎原, Loin de la Terre Brulée

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.7 IMDb

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The Burning Plain - Trailer 2
The Burning Plain Trailer 2
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The Burning Plain Clip 1
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Quotes

Laura Late night?
Sylvia I guess.
Laura Again?
Sylvia Again.
Laura Hmm. Same guy?
Sylvia No.
Laura Do I know him?
Sylvia Maybe.
Laura Do you know him?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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