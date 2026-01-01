Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Do You Remember Dolly Bell?
7.4
Kinoafisha Films Do You Remember Dolly Bell?
7.4

Do You Remember Dolly Bell?

, 1981
Do You Remember Dolly Bell?
Yugoslavia / Comedy, Drama / 18+
Poster of Do You Remember Dolly Bell?
7.4

Cast

Ljiljana Blagojević
Dolly Bell
Slavko Štimac
Dino
Slobodan Aligrudić
Otac
Mira Banjac
Majka
Pavle Vuisic
Tetak
Nada Pani
Tetka
Boro Stjepanović
Cvikeras
Zivko 'Zika' Ristic
Cica
Mirsad Zulic
Braco Sintor
Jasmin Celo
Rasim Top
Director Emir Kusturica
Writer Abdulah Sidran, Emir Kusturica
Composer Zoran Simjanovic
Cast and Crew

Film details

Country Yugoslavia
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1981
World premiere 10 April 1981
Release date
2 September 1981 Italy
10 April 1981 Yugoslavia
Production Sutjeska Film, Kinema Sarajevo, RO Forum, Sarajevo
Also known as
Sjecas li se, Dolly Bell, Do You Remember Dolly Bell?, ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, ¿Recuerdas a Dolly Bell?, Ar pameni Doli Bel?, Ce Mai Știi de Dolly Bell?, Czy pamiętasz Dolly Bell?, Do you remember Dolly Bell, Dolly Bell, Dolly Bell'i Anımsıyor musun?, Emlékszel Dolly Bellre?, Erinnerst Du Dich an Dolly Bell?, Husker du Dolly Bell?, Kommer du ihåg Dolly Bell?, Lembras-te de Dolly Bell?, Minns ni Dolly Bell..., Se spominjaš Dolly Bell?, Sjećaš li se Doli Bel?, Te souviens-tu de Dolly Bell?, Ti ricordi di Dolly Bell?, Você Se Lembra de Dolly Bell?, Vzpomínáš na Dolly Bell?, Θυμάσαι τη Dolly Bell;, Θυμάσαι τη Ντόλυ Μπελ;, Помнишь ли, Долли Белл?, Сјећаш ли се Доли Бел?, Спомняш ли си, Доли Бел?, ドリー・ベルを憶えている？, Sjećaš li se Dolly Bell?, Sjećaš Li Se, Dolly Bell, ドリー・ベルを覚えているかい？, Te Souviens-tu de Dolly Bell ?

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Do You Remember Dolly Bell?

On the Milky Road
On the Milky Road Drama
2016, Serbia / Mexico / USA / Great Britain
6.0
Buffet Titanic
Buffet Titanic Drama
1979, Yugoslavia
6.0
Promise Me This
Promise Me This Drama
2007, Serbia / France
7.0
Time of the Gypsies
Time of the Gypsies Drama
1988, USA / Italy / Yugoslavia
8.0
Nevjeste dolaze
Nevjeste dolaze Drama
1978, Yugoslavia
6.0
Life Is a Miracle
Life Is a Miracle Musical, Comedy, Romantic, War, Drama
2004, Serbia and Montenegro / France
6.0
Underground
Underground Drama
1995, France / Yugoslavia / Germany / Hungary
7.0
When Father Was Away on Business
When Father Was Away on Business Drama
1985, Yugoslavia
6.0
Black Cat, White Cat
Black Cat, White Cat Adventure, Comedy
1998, Austria / France / Greece / Germany / USA
7.0
Maradona by Kusturica
Maradona by Kusturica Documentary
2006, Spain / France
7.0
Super 8 Stories
Super 8 Stories Documentary, Musical
2001, Germany / Italy / Yugoslavia
6.0
Life Is Beautiful
Life Is Beautiful Drama
1985, Yugoslavia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more