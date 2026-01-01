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Poster of Sogni d'oro
6.9
Kinoafisha Films Sogni d'oro
6.9

Sogni d'oro

, 1981
Sogni d'oro
Italy / Drama, Comedy / 18+
Poster of Sogni d'oro
6.9

Cast

Nanni Moretti
Nanni Moretti
Michele Apicella
Dario Cantarelli
Dario Cantarelli
Critic
Nicola Di Pinto
Nicola
Alessandro Haber
Alessandro Haber
Gaetano
Laura Morante
Laura Morante
Silvia
Gigio Morra
Gigio Cimino
Giampiero Mughini
TV Host
Remo Remotti
Sigmund Freud
Tatti Sanguineti
Assistant Director
Claudio Spadaro
Claudio
Director Nanni Moretti
Writer Nanni Moretti
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1981
World premiere 6 September 1981
Release date
3 April 1991 France
10 September 1981 Italy
24 January 1986 Portugal
Production Opera Film Produzione, Rai 1
Also known as
Sogni d'oro, Sweet Dreams, Goldene Träume, Altın Düşler, Golden Dreams, Sonhos de Ouro, Złote sny, Χρυσά όνειρα, Золотые грезы, 監督ミケーレの黄金の夢

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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