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Poster of Cutting It Short
7.7
Kinoafisha Films Cutting It Short
7.7

Cutting It Short

, 1981
Postriziny
Czechoslovakia / Comedy / 18+
Poster of Cutting It Short
7.7

Cast

Jaromír Hanzlík
Pepin
Petr Čepek
Pán de Giogi
Miroslav Donutil
Zdenek Podskalský
Rudolf Hrušínský
Dr. Gruntorád
Magdaléna Vášáryová
Maryska
Jiří Šmicer
Francin
Oldrich Vlach
Ruzicka
František Řehák
Vejvoda
Miloslav Stibich
Bernádek
Alois Liskutín
Sefl
Pavel Vondruska
notár Lustig
Director Jiří Menzel
Writer Bohumil Hrabal, Jiří Menzel
Composer Jirí Sust
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1981
World premiere 1 February 1981
Release date
2 July 2020 Czechia
1 February 1981 Czechoslovakia
22 March 1989 France
27 October 1983 USA
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Postriziny, Cutting it Short, Tijeretazos, Postřižiny, Alle vil elske Maria, Encurtado, Flickan i ölet, Kort, men godt?, Kurzgeschnitten, När seklet var kort, Postrzyżyny, Ritagli, Senais gerais laikais, Shortcuts, Sörgyári capriccio, Striženo, skraćeno, Striženo, skraćeno/Striženo-košeno, Tyttö kaljassa, Une blonde émoustillante, В старые добрые времена, Postrzyzyny

Film rating

7.7
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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