Fahrenheit 451
Poster of Fahrenheit 451
7.3 IMDb Rating: 7.2
Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1966
Online premiere 30 June 2000
World premiere 7 September 1966
Release date
29 December 1966 Denmark
2 December 1966 Finland
19 June 2002 France
23 December 1966 Germany
16 September 1966 Great Britain
17 September 2009 Greece
1 June 1968 Hong Kong
14 August 1969 Hungary
23 November 1966 Italy
20 December 1967 Japan
23 November 1967 Mexico
23 February 1967 Netherlands
26 December 1966 Norway
28 January 1972 Poland
29 December 1967 Portugal
23 October 1967 Spain
26 December 1966 Sweden
1 March 1968 Turkey
14 November 1966 USA
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $581
Production Anglo Enterprises, Vineyard Film Ltd.
Also known as
Fahrenheit 451, '451' за Бредбері, 451 stopni Fahrenheita, 451 градус за Фаренгейтом, 451 градус по Фаренгейту, 451 градуса по Фаренхайт, 451° Fahrenheit, 451° Fahrenheita, 451º по Фаренгейту, Brennpunkt Fahrenheit 451, Celsius 233, Değişen Dünyanın İnsanları, Farenhajt 451, Grau de Destruição, Kashi 451, Kelvin 506, Stous 451 vathmous Fahrenheit, Φαρενάιτ 451, Фаренхајт 451, 華氏451（1966）, 華氏451度
Director
François Truffaut
François Truffaut
Cast
Oskar Werner
Cyril Cusack
Jeremy Spencer
Anton Diffring
Similar films for Fahrenheit 451
The Wild Child 7.2
The Wild Child (1970)
The 400 Blows 7.9
The 400 Blows (1959)
Day for Night 8.0
Day for Night (1973)
The Soft Skin 7.5
The Soft Skin (1964)
The Last Metro 7.3
The Last Metro (1980)
Shoot the Piano Player 7.7
Shoot the Piano Player (1960)
Fahrenheit 451 5.1
Fahrenheit 451 (2018)
Nineteen Eighty-Four 7.6
Nineteen Eighty-Four (1984)
Stolen Kisses 6.7
Stolen Kisses (1968)
The Bride Wore Black 7.2
The Bride Wore Black (1968)
Jules and Jim 7.0
Jules and Jim (1961)
Only the Wind Knows the Answer 5.8
Only the Wind Knows the Answer (1974)

7.3
7.2 IMDb
