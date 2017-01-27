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Emmanuelle Riva
Emmanuelle Riva Emmanuelle Riva
Kinoafisha Persons Emmanuelle Riva

Emmanuelle Riva

Emmanuelle Riva

Date of Birth
24 February 1927
Age
89 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
27 January 2017
Occupation
Actress
Height
166 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Hiroshima mon amour 7.6
Hiroshima mon amour (1959)
Léon Morin, Priest 7.5
Léon Morin, Priest (1961)
Amour 7.4
Amour (2012)

Filmography

Lost in Paris 6.2
Lost in Paris Paris pieds nus / Lost in Paris
Comedy 2016, France / Belgium
Watch trailer
Marie and the Misfits 6.1
Marie and the Misfits Marie et les naufragés
Comedy 2016, France
Michael H. Profession 7.1
Michael H. Profession Michael H. Profession
Documentary, Biography 2013, Austria / France
Amour 7.4
Amour Amour
Drama 2012, Germany / France / Austria
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Skylab 6.1
Skylab Le Skylab
Comedy 2011, France
Watch trailer
Mon fils à moi 6.2
Mon fils à moi Mon fils à moi
Drama 2006, France
Pour Sacha 5.7
Pour Sacha Pour Sacha
War, Romantic, Drama 1991, France
I Will Walk Like a Crazy Horse 6.3
I Will Walk Like a Crazy Horse I Will Walk Like a Crazy Horse
Drama 1973, France
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