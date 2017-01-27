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Emmanuelle Riva
Emmanuelle Riva
Kinoafisha
Persons
Emmanuelle Riva
Emmanuelle Riva
Emmanuelle Riva
Date of Birth
24 February 1927
Age
89 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
27 January 2017
Occupation
Actress
Height
166 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.6
Hiroshima mon amour
(1959)
7.5
Léon Morin, Priest
(1961)
7.4
Amour
(2012)
Filmography
6.2
Lost in Paris
Paris pieds nus / Lost in Paris
Comedy
2016, France / Belgium
Watch trailer
6.1
Marie and the Misfits
Marie et les naufragés
Comedy
2016, France
7.1
Michael H. Profession
Michael H. Profession
Documentary, Biography
2013, Austria / France
7.4
Amour
Amour
Drama
2012, Germany / France / Austria
Watch trailer
6.1
Skylab
Le Skylab
Comedy
2011, France
Watch trailer
6.2
Mon fils à moi
Mon fils à moi
Drama
2006, France
5.7
Pour Sacha
Pour Sacha
War, Romantic, Drama
1991, France
6.3
I Will Walk Like a Crazy Horse
I Will Walk Like a Crazy Horse
Drama
1973, France
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