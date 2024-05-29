Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
2 hours 32 minutes
Production year
1962
Online premiere
7 December 2013
World premiere
13 June 1962
Release date
|10 April 1963
|Argentina
|
|
|27 September 1962
|Australia
|
|
|14 September 1962
|Brazil
|
|
|2 March 1963
|Denmark
|
|
|14 December 1962
|Finland
|
|
|14 November 1962
|France
|
|
|21 June 1962
|Germany
|
|
|11 September 1962
|Great Britain
|
|
|26 August 1969
|Hong Kong
|
|
|11 September 1962
|Ireland
|
|15
|19 December 1962
|Italy
|
|
|22 September 1962
|Japan
|
|
|16 May 1973
|Mexico
|
|
|15 February 1963
|Norway
|
|
|31 October 1962
|Peru
|
|
|11 May 1972
|Portugal
|
|
|6 June 1971
|Spain
|
|
|5 November 1962
|Sweden
|
|15
|22 February 1965
|Turkey
|
|
|13 June 1962
|USA
|
|NR
|27 September 1962
|Uruguay
|
|
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$8,259
Production
A.A. Productions Ltd., Anya, Transworld Pictures
Also known as
Lolita, Лолита, Λολίτα, Лоліта, ロリータ（1962）, 一樹梨花壓海棠, 롤리타, Լոլիտա