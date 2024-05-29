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Poster of Lolita
6.5
Kinoafisha Films Lolita
6.5

Lolita

, 1962
Lolita
USA, Great Britain / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of Lolita
6.5

Cast

Gary Cockrell
Richard T. Schiller
Diana Decker
Jean Farlow
Jerry Stovin
John Farlow
Marianne Stone
Peter Sellers
Peter Sellers
Sue Lyon
Lolita
Suzanne Gibbs
Shelley Winters
Charlotte Haze
James Mason
James Mason
Prof. Humbert Humbert
Lois Maxwell
Nurse Mary Lore
Cec Linder
Physician
Bill Greene
George Swine
Director Stanley Kubrick
Writer Vladimir Nabokov
Composer Nelson Riddle
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 1962
Online premiere 7 December 2013
World premiere 13 June 1962
Release date
10 April 1963 Argentina
27 September 1962 Australia
14 September 1962 Brazil
2 March 1963 Denmark
14 December 1962 Finland
14 November 1962 France
21 June 1962 Germany
11 September 1962 Great Britain
26 August 1969 Hong Kong
11 September 1962 Ireland 15
19 December 1962 Italy
22 September 1962 Japan
16 May 1973 Mexico
15 February 1963 Norway
31 October 1962 Peru
11 May 1972 Portugal
6 June 1971 Spain
5 November 1962 Sweden 15
22 February 1965 Turkey
13 June 1962 USA NR
27 September 1962 Uruguay
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $8,259
Production A.A. Productions Ltd., Anya, Transworld Pictures
Also known as
Lolita, Лолита, Λολίτα, Лоліта, ロリータ（1962）, 一樹梨花壓海棠, 롤리타, Լոլիտա

Film rating

6.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 May 2024
Listen to the
soundtrack Lolita

Quotes

Charlotte Haze Do you believe in God?
Humbert Humbert The question is does God believe in me?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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