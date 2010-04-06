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Poster of Jolly Fellows
7.3
Jolly Fellows - Clip
Kinoafisha Films Jolly Fellows
7.3

Jolly Fellows

, 1934
Vesyolye rebyata
USSR / Musical, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Jolly Fellows
7.3
Jolly Fellows - Clip
Jolly Fellows  Clip

Cast

Leonid Utyosov
Kostya Potekhin
Lyubov Orlova
Lyubov Orlova
Anyuta - the Housemaid
Mariya Strelkova
Yelena - Child of the Foreign Trade Union
Yelena Tyapkina
Yelena's mother
Fyodor Kurikhin
Mortician
G. Arnold
Robert Erdmann
German music teacher
Arnold Arnold
Fraschini - the conductor from Paraguay
Marya Ivanovna
Emmanuil Geller
Music-hall audience member
Director Grigoriy Aleksandrov
Writer Grigoriy Aleksandrov, Nikolay Erdman, Vladimir Mass
Composer Isaak Dunaevskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1934
World premiere 9 December 1934
Release date
21 December 1945 Czechoslovakia
26 December 1935 Denmark
9 December 1934 Finland
21 December 1934 France
28 December 1945 Germany
13 September 1945 Hungary 16
11 July 1935 Japan R15+
14 February 1936 Portugal
15 October 1936 Sweden
24 March 1935 USA
25 December 1934 USSR
Production Moskinokombinat
Also known as
Vesyolye rebyata, Pastir Kostja, Lustige Burschen, Весёлые ребята, Det glade kompani, Die ganze Welt lacht, Glada gossar, Hela världen skrattar, Hele verden ler, I komodia tis zois, Iloiset pojat, Iloisia poikia, Jazz Comedy, Jolly Fellows, Les joyeux garçons, Linksmi vyrukai, Los alegres muchachos, Lystige karer, Moscow Laughs, Os Alegres Foliões, Os Rapazes Felizes, Ragazzi allegri, Świat się śmieje, The Happy Guys, The World Is Laughing, Toată lumea râde, cântă si dansează, Tutto il mondo ride, Vidám fickó, Веселите момчета, 陽気な連中, Toata lumea rade, canta si danseaza, Веселые ребята, Swiat sie smieje, Merry Fellows

Film rating

7.3
Rate 21 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1308 In the Musical genre  62 In the Comedy genre  294 In films of USSR  169 In films of 1934  9

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Jolly Fellows - Clip
Jolly Fellows Clip
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