Film details
Country
Czechoslovakia / Austria
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
1933
World premiere
18 January 1933
Release date
|18 February 1933
|Austria
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|23 January 2020
|Czechia
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|20 January 1933
|Czechoslovakia
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|28 March 1933
|France
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|8 January 1935
|Germany
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|9 October 1933
|Sweden
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Production
Elektafilm
Also known as
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