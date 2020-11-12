Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ecstasy
7.1
Kinoafisha Films Ecstasy
7.1

Ecstasy

, 1933
Ekstase
Czechoslovakia, Austria / Drama, Romantic / 18+
Poster of Ecstasy
7.1

Cast

Hedy Lamarr
Hedy Lamarr
Eva Hermann
Leopold Kramer
Evas Vater
Jiřina Steimarová
Zvonimir Rogoz
Emil
Aribert Mog
Adam
Emil Jerman
Eva's husband
Eduard Slégl
Landarbeiter
Antonín Kubový
Landarbeiter
Jan Sviták
Tänzer
Bedrich Vrbský
Eva's father
Jirina Stepnicková
Eva
Director Gustav Machatý
Writer Robert Horky, Frantisek Horký, Jacques A. Koerpel, Gustav Machatý
Composer Giuseppe Becce
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia / Austria
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1933
World premiere 18 January 1933
Release date
18 February 1933 Austria
23 January 2020 Czechia
20 January 1933 Czechoslovakia
28 March 1933 France
8 January 1935 Germany
9 October 1933 Sweden
Production Elektafilm
Also known as
Ekstase, Ecstasy, Extasis, Ekstaza, Extase, Extas, Êxtase, Symphonie der Liebe, Eksztázis, Estasi, Éxtasis, Extázis, Hurmio, My Ecstasy, Rhapsody of Love, Symphony of Love, Zambak, Έκσταση, Έκστασις, Екстаз, Экстаз, 春の調べ

Film rating

7.1
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ecstasy

Erotikon Drama
1929, Czechoslovakia
6.0
Algiers
Algiers Drama, Mystery, Romantic
1938, USA
6.0
Bombshell: The Hedy Lamarr Story
Bombshell: The Hedy Lamarr Story Documentary
2017, USA
7.0
Ecstasy
Ecstasy Romantic, Drama
2011, Canada
5.0
The Desert of the Tartars
The Desert of the Tartars Drama, War
1976, Italy / France / West Germany
7.0
Girl Seeks Father
Girl Seeks Father Drama
1959, USSR
6.0
Beauties of the Night
Beauties of the Night Romantic, Comedy
1952, France / Italy
5.0
Gorky 2: My Apprenticeship
Gorky 2: My Apprenticeship Drama
1938, USSR
7.0
Entr'acte
Entr'acte Short
1924, France
7.0
Conquest
Conquest Romantic, Drama, History
1937, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more