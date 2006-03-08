Queen Christina, La reina Cristina, Drottning Kristina, Königin Christine, Koningin Christina, La reine Christine, Christina, Dronning Christina, Dronning Kristina, Ha-Malka Christina, Krisztina királynő, Królowa Krystyna, Kuningatar Kristiina, Kuningatar Kristina, Kurisuchina joo, La regina Cristina, La reina Cristina de Suecia, Rainha Christina, Rainha Cristina, Raínha Cristina, Regina Christina, Reina Cristina, Βασίλισσα Χριστίνα, Королева Кристина, Кралица Кристина, クリスチナ女王, 克莉斯汀女皇, 瑞典女王, 瓊宮恨史, クリスチナじょおう, 크리스티나 여왕