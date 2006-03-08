Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Queen Christina
7.6
Kinoafisha Films Queen Christina
7.6

Queen Christina

, 1933
Queen Christina
USA / Drama / 18+
Poster of Queen Christina
7.6

Cast

Greta Garbo
Greta Garbo
Christina
John Gilbert
Antonio
Ian Keith
Magnus
Lewis Stone
Oxenstierna
Elizabeth Young
Ebba
C. Aubrey Smith
Aage
Reginald Owen
Charles
Georges Renavent
French Ambassador
David Torrence
Archbishop
Gustav von Seyffertitz
General
Director Rouben Mamoulian, John Gilbert
Writer H.M. Harwood, Salka Viertel, Margaret P. Levino, S.N. Behrman
Composer Herbert Stothart
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1933
Online premiere 8 March 2006
World premiere 26 December 1933
Release date
17 March 1934 Denmark
20 August 1934 Italy
17 September 1934 Sweden 15
9 February 1934 USA
Budget $1,114,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Queen Christina, La reina Cristina, Drottning Kristina, Königin Christine, Koningin Christina, La reine Christine, Christina, Dronning Christina, Dronning Kristina, Ha-Malka Christina, Krisztina királynő, Królowa Krystyna, Kuningatar Kristiina, Kuningatar Kristina, Kurisuchina joo, La regina Cristina, La reina Cristina de Suecia, Rainha Christina, Rainha Cristina, Raínha Cristina, Regina Christina, Reina Cristina, Βασίλισσα Χριστίνα, Королева Кристина, Кралица Кристина, クリスチナ女王, 克莉斯汀女皇, 瑞典女王, 瓊宮恨史, クリスチナじょおう, 크리스티나 여왕

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Queen Christina

Anna Karenina
Anna Karenina Drama, Romantic
1935, USA
6.0
Mata Hari
Mata Hari Romantic, Drama
1931, USA
6.0
Conquest
Conquest Romantic, Drama, History
1937, USA
6.0
Shine, Shine, My Star
Shine, Shine, My Star Comedy, Drama, Romantic
1970, USSR
7.0
Don Quixote
Don Quixote Drama
1957, USSR
7.0
Two-Faced Woman
Two-Faced Woman Romantic, Comedy
1941, USA
6.0
Ninotchka
Ninotchka Comedy, Romantic
1939, USA
7.0
Camille
Camille Romantic
1936, USA
7.0
Le Million
Le Million Musical, Comedy
1931, France
7.0
The Iron Mask
The Iron Mask Adventure, Drama, History
1929, USA
7.0
Grand Hotel
Grand Hotel Drama
1932, USA
7.0
The Joyless Street
The Joyless Street Drama
1925, Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more