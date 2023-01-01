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Great Expectations

Большие надежды, 1946

1946 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

В окрестностях Рочестера, старинного городка к юго-востоку от Лондона, жил семилетний мальчик, прозванный Пипом. Он остался без родителей и воспитывала его взбалмошная старшая сестра. Ее мужем был кузнец Джо Гарджери - светловолосый великан, покладистый и простоватый, только он, как мог, защищал Пипа.

Однажды серая жизнь Пипа изменилась в корне, и началось это в тот день, когда мальчик столкнулся на кладбище с беглым каторжником. Тот под страхом смерти потребовал принести «жратвы и напильник», чтобы освободиться от кандалов.

Скольких усилий стоило парнишке тайком собрать и передать узелок, но именно этот добрый поступок в последствии привел к целой череде удивительных историй и превращений, которые произошли в его жизни...

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 26 декабря 1946
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Лин
В ролях
Джон Миллз
Валери Хобсон
Джин Симмонс
Бернард Майлз
Айвор Барнард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Большие надежды 2 постера
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