Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не стучи" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поцелуй смерти Поцелуй смерти
Киноафиша Фильмы Поцелуй смерти
Kiss of Death

Поцелуй смерти, 1947

1947 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В рождественский сочельник бывший вор Ник Бьянко вновь встает на скользкую тропу преступления. Поднявшись на верхний этаж небоскреба, он с двумя подельниками грабит ювелирный магазин и пробует скрыться, но в этот раз ему не везет. Раненый пулей Ник доставлен в участок. Помощник окружного прокурора Луи Д`Анжело пытается убедить Ника сдать своих скрывшихся с драгоценностями дружков в обмен на освобождение. Герой не соглашается и следует в тюрьму, надеясь, что заботу о его жене и дочерях возьмет на себя криминальный мир.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1947
Возраст 16+
Режиссер
Генри Хэтэуэй
В ролях
Виктор Мэтьюр
Брайан Донлеви
Колин Грэй
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
Тейлор Холмс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поцелуй смерти 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Поцелуй смерти смотреть онлайн

Поцелуй смерти
Смотреть онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши