Поцелуй смерти, 1947

В рождественский сочельник бывший вор Ник Бьянко вновь встает на скользкую тропу преступления. Поднявшись на верхний этаж небоскреба, он с двумя подельниками грабит ювелирный магазин и пробует скрыться, но в этот раз ему не везет. Раненый пулей Ник доставлен в участок. Помощник окружного прокурора Луи Д`Анжело пытается убедить Ника сдать своих скрывшихся с драгоценностями дружков в обмен на освобождение. Герой не соглашается и следует в тюрьму, надеясь, что заботу о его жене и дочерях возьмет на себя криминальный мир.