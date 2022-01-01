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Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
О персоне
Фильмография
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
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Дата рождения
20 марта 1908
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 марта 1985
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Майкла Редгрейва
Родился 20 марта 1908 года. Бристоль, Великобритания.
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Фильмография Майкла Редгрейва
Битва за Англию
боевик, военный, драма, исторический
1969, Великобритания
7.0
Прощайте, мистер Чипс
драма, мюзикл, мелодрама
1969, США
6.0
Герои Телемарка
драма, военный, исторический, боевик
1965, Великобритания
6.0
Холм
драма, военный
1965, США
7.0
Одиночество бегуна на длинную дистанцию
драма, спорт
1962, Великобритания
7.0
1984
драма, фантастика
1956, Великобритания / США
7.0
Как важно быть серьезным
драма, комедия
1952, Великобритания
7.0
Леди исчезает
детектив, мелодрама, триллер, комедия
1938, Великобритания
6.0
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