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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
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Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
Дата рождения
20 марта 1908
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 марта 1985
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
189 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Биография Майкла Редгрейва
Родился 20 марта 1908 года. Бристоль, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.9
Холм
(1965)
7.5
Глубокой ночью
(1945)
7.5
Одиночество бегуна на длинную дистанцию
(1962)
Фильмография Майкла Редгрейва
7.1
Посредник
The Go-Between
драма, мелодрама
1971, Великобритания
7
Битва за Англию
Battle of Britain
боевик, военный, драма, исторический
1969, Великобритания
6.9
Прощайте, мистер Чипс
Goodbye, Mr. Chips
драма, мюзикл, мелодрама
1969, США
7.9
Холм
The Hil
драма, военный
1965, США
6.5
Герои Телемарка
The Heroes of Telemark
драма, военный, исторический, боевик
1965, Великобритания
7.5
Одиночество бегуна на длинную дистанцию
The Loneliness of the Long Distance Runner
драма, спорт
1962, Великобритания
6.9
1984
1984
драма, фантастика
1956, Великобритания / США
6.9
Мистер Аркадин
Mr. Arkadin
драма, мистика, триллер
1955, Франция / Испания / Швейцария
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