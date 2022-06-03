Фильм о приключениях маленького Джонни, приехавшего погостить на плантацию своей бабушки. Добрый дядюшка Римус придумывает и рассказывает Джонни и его друзьям забавные истории про Братца Кролика и других обитателей сказочной страны, которая оказывается совсем неподалеку. Эти занимательные истории очень помогают мальчику привыкнуть к новой жизни и обрести новых друзей.
|15 мая 1947
|Австралия
|G
|12 августа 1952
|Австрия
|28 января 1948
|Аргентина
|ATP
|26 января 1950
|Бельгия
|2 декабря 1946
|Бразилия
|L
|1 декабря 1946
|Великобритания
|U
|12 марта 1982
|Германия
|6
|25 декабря 1947
|Гонконг
|30 августа 1949
|Израиль
|1 августа 1947
|Ирландия
|4 ноября 1949
|Исландия
|9 апреля 1955
|Испания
|23 марта 1950
|Италия
|6 декабря 1946
|Канада
|G
|5 ноября 1947
|Мексика
|26 января 1950
|Нидерланды
|16 апреля 1949
|Португалия
|M/3
|21 ноября 1986
|США
|16 октября 1951
|Турция
|6 июля 1948
|Уругвай
|8 февраля 1951
|Филиппины
|21 декабря 1949
|Франция
|U
|23 февраля 1948
|Швеция
|Btl
|1 февраля 1950
|ЮАР
|19 октября 1951
|Япония
|G