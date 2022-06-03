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Постер мультфильма Песня Юга
6.9
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6.9

Песня Юга

, 1946
Song of the South
США / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Песня Юга
6.9

О фильме

Фильм о приключениях маленького Джонни, приехавшего погостить на плантацию своей бабушки. Добрый дядюшка Римус придумывает и рассказывает Джонни и его друзьям забавные истории про Братца Кролика и других обитателей сказочной страны, которая оказывается совсем неподалеку. Эти занимательные истории очень помогают мальчику привыкнуть к новой жизни и обрести новых друзей.

В ролях

Бобби Дрисколл
Джонни
Джеймс Бескетт
Br'er Fox (voice)
Люсиль Уотсон
Бабушка
Рут Уоррик
Рут Уоррик
Sally
Луана Паттен
Ginny
Хэтти МакДэниэл
Aunt Tempy
Эрик Ролф
John
Гленн Аллен
Тоби
Мэри Филд
Mrs. Favers
Анита Браун
Maid
Режиссер Уилфред Джексон
Сценарист Dalton S. Reymond, Мортон Грант, Морис Рапф, Джоэль Чандлер Харрис
Композитор Даниил Александрович Амфитеатров, Пол Дж. Смит
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1946
Премьера онлайн 1 декабря 1946
Премьера в мире 12 ноября 1946
Дата выхода
15 мая 1947 Австралия G
12 августа 1952 Австрия
28 января 1948 Аргентина ATP
26 января 1950 Бельгия
2 декабря 1946 Бразилия L
1 декабря 1946 Великобритания U
12 марта 1982 Германия 6
25 декабря 1947 Гонконг
30 августа 1949 Израиль
1 августа 1947 Ирландия
4 ноября 1949 Исландия
9 апреля 1955 Испания
23 марта 1950 Италия
6 декабря 1946 Канада G
5 ноября 1947 Мексика
26 января 1950 Нидерланды
16 апреля 1949 Португалия M/3
21 ноября 1986 США
16 октября 1951 Турция
6 июля 1948 Уругвай
8 февраля 1951 Филиппины
21 декабря 1949 Франция U
23 февраля 1948 Швеция Btl
1 февраля 1950 ЮАР
19 октября 1951 Япония G
MPAA G
Сборы в мире $37 459 346
Производство Walt Disney Productions
Другие названия
Song of the South, Canción del sur, A Canção do Sul, Melodie van het zuiden, Onkel Remus' Wunderland, Sydens sang, Uncle Remus, A Dél dala - Rémusz bácsi meséi Tapsifülesről, Canção do Sul, Dost hasreti, Farbror Remus berättar, I racconti dello zio Tom, Mélodie du sud, Naghmeye Jonoob, Nanbu no uta, Nosso Amgio Tio Remus, Pieśń Południa, Sången om södern, Suðrænir söngvar, Vanhat tarinat, Το τραγούδι του Νότου, Песма Југа, Песня Юга, Чудната страна на Чичо Ремус, 南方之歌, 南部の唄, 金童玉女, Fratel Coniglietto, Compare Orso e Comare Volpe ne 'I racconti dello Zio Tom', La canción del Sur, Walt Disney's Song of the South

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2022

Отзывы о мультфильме

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Новости о мультфильме

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