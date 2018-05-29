7.4
Жизнь с отцом
Жизнь с отцом

, 1947
Life with Father
США / комедия / 18+
О фильме

В довольно забавном семействе, проживающем в конце 19 века в Нью-Йорке, происходят очень комедийные ситуации, которые возникают между четырьмя рыжеволосыми братьями, их сестрой, хитрой супругой и слишком уж упрямым главой семьи.

В ролях

Уильям Пауэлл
Айрин Данн
Элизабет Тейлор
Эдмунд Гвенн
Зазу Питтс
Джимми Лайдон
Режиссер Майкл Кертиц
Сценарист Кларенс Дэй, Дональд Огден Стюарт, Говард Линдсей, Рассел Крауз
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 14 августа 1947
Дата выхода
13 сентября 1947 США
4 октября 1948 Швеция
Бюджет $4 700 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
Life with Father, Vivir con papá, Unser Leben mit Vater, A Culpa é do Papá, Babam ile Hayat, Clarence Day's Life with Father, Élet apával, Far og vi andre, I zoi me ton patera, Isä ja me, Mon père et nous, Nossa Vida com Papai, Papa Gutta, Pappa och vi, Pappas gutter, Recursos de mujer, Vi og vores far, Viata cu tata, Vita col padre, Zendegy ba Pedar, Zivot sa ocem, Zo is Vader, Życie z ojcem, Η ζωή με τον πατέρα, Жизнь с отцом, ライフ・ウィズ・ファーザー

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Новости о фильме

Ретро-показ: В киноцентре «Чайка» покажут фильм «Жизнь с отцом»
29 мая 2018 22:51 Ретро-показ: В киноцентре «Чайка» покажут фильм «Жизнь с отцом» 31 мая в киноцентре «Чайка» состоится ретро-показ. Зрители увидят фильм «Жизнь с отцом» (1947). В фильме снялась Элизабет Тейлор. В то время она только начинала свой путь в

Фильмы похожие на Жизнь с отцом

Плавучий дом
Плавучий дом мелодрама, комедия, драма, семейный
1958, США
6.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины драма, мелодрама, семейный
1949, США
7.0
Ловко устроился
Ловко устроился семейный, комедия
1948, США
7.0
Храбрость Лесси
Храбрость Лесси семейный, приключения, драма
1946, США
6.0
Олененок
Олененок драма, семейный
1946, США
7.0
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение фэнтези, комедия
1944, США
6.0
Встреть меня в Сент-Луисе
Встреть меня в Сент-Луисе мюзикл, семейный, мелодрама
1944, США
7.0
Национальный бархат
Национальный бархат драма, семейный, спорт
1944, США
7.0
Город мальчиков
Город мальчиков биография, драма, семейный
1938, США
7.0
Юный лорд Фаунтлерой
Юный лорд Фаунтлерой драма, семейный
1936, США
7.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины драма, мелодрама, военный, семейный
1933, США
7.0
Неприятности с Гарри
Неприятности с Гарри комедия
1955, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
