Это случилось на Пятой авеню, 1947

Алоизиус МакКивер - бездомный бродяга, любящий роскошь, проводит эимы в дорогих особняках, пустующих в это время года. Этой зимой он облюбовал дом миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой Авеню. Однажды он встречает бездомного ветерана Второй мировой войны Джима Баллока и предлагает ему «свой» кров. Вскоре к ним присоединяется 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди, по законам жанра, вспыхивают романтические чувства. Но ни Джим, ни МакКивер даже не подозревают о том, кто на самом деле Труди...

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