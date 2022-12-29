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Постер фильма Это случилось на Пятой авеню
7.6
Киноафиша Фильмы Это случилось на Пятой авеню
7.6

Это случилось на Пятой авеню

, 1947
It Happened on Fifth Avenue
США / комедия, музыка, мелодрама / 18+
Постер фильма Это случилось на Пятой авеню
7.6

О фильме

Алоизиус МакКивер - бездомный бродяга, любящий роскошь, проводит эимы в дорогих особняках, пустующих в это время года. Этой зимой он облюбовал дом миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой Авеню. Однажды он встречает бездомного ветерана Второй мировой войны Джима Баллока и предлагает ему «свой» кров. Вскоре к ним присоединяется 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди, по законам жанра, вспыхивают романтические чувства. Но ни Джим, ни МакКивер даже не подозревают о том, кто на самом деле Труди...

В ролях

Дон ДеФор
Jim Bullock
Энн Хардинг
Mary O'Connor
Чарльз Рагглз
Michael J. O'Connor
Виктор Мур
Aloysius T. McKeever
Гейл Сторм
Trudy O'Connor
Грант Митчел
Farrow
Эдвард Брофи
Cecil Felton
Алан Хейл мл.
Whitey Temple
Дороти Кент
Margie Temple
Edward Ryan
Hank
Режиссер Рой Дель Рут
Сценарист Эверетт Фриман, Вик Найт, Herbert Clyde Lewis, Фредерик Стефани
Композитор Эдвард Уорд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 5 апреля 1947
Дата выхода
17 апреля 1947 Мексика C
19 апреля 1947 США NR
Бюджет $1 700 000
Производство Roy Del Ruth Productions
Другие названия
It Happened on Fifth Avenue, It Happened on 5th Avenue, Sucedió en la Quinta Avenida, Это случилось на Пятой авеню, Abenteuer in der 5. Straße, Accadde nella quinta strada, Aconteceu na 5.ª Avenida, Aconteceu na 5a. Avenida, C'est arrivé dans la 5e avenue, C'est arrivé dans la cinquième avenue, Der reichste Mann der Welt, Det hendte på 5th avenue, Ein Leben wie ein Millionär, Het gebeurde op de Vijfde Avenue, Huoleton kulkurimiljonääri, Luffar-miljonären på 5:e avenyn, O alitis tis 5is leoforou, Ο αλήτης της 5ης λεωφόρου, Це сталося на п'ятій авеню, 五番街の出來事, 夜の億万長者

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 декабря 2022

Отзывы о фильме

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