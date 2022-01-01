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Это случилось на Пятой авеню Это случилось на Пятой авеню
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It Happened on Fifth Avenue

Это случилось на Пятой авеню, 1947

1947 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Алоизиус МакКивер - бездомный бродяга, любящий роскошь, проводит эимы в дорогих особняках, пустующих в это время года. Этой зимой он облюбовал дом миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой Авеню. Однажды он встречает бездомного ветерана Второй мировой войны Джима Баллока и предлагает ему «свой» кров. Вскоре к ним присоединяется 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди, по законам жанра, вспыхивают романтические чувства. Но ни Джим, ни МакКивер даже не подозревают о том, кто на самом деле Труди...
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1947
Режиссер
Рой Дель Рут
В ролях
Дон ДеФор
Энн Хардинг
Чарльз Рагглз
Виктор Мур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это случилось на Пятой авеню 1 постер
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