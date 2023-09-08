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Постер фильма Американское чтиво
7.7
Американское чтиво - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Американское чтиво
7.7

Американское чтиво

, 2023
American Fiction
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Американское чтиво
7.7
Американское чтиво - Трейлер 2
Американское чтиво  Трейлер 2

О фильме

Известного писателя и профессора литературы Телониуса «Монка» Эллисона критикуют за то, что его работы «недостаточно чёрные». В попытке завоевать внимание аудитории он пишет анонимный роман, вобравший в себя все стереотипы о темнокожем населении США. Книга моментально становится сенсацией, и теперь Монку придётся лично мириться с масштабными последствиями.

В ролях

Джеффри Райт
Джеффри Райт
Thelonious 'Monk' Ellison
Джон Эйлс
Джон Эйлс
Leo
Джон Ортис
Джон Ортис
Arthur
Исса Рэй
Исса Рэй
Трэйси Эллис Росс
Трэйси Эллис Росс
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Clifford Ellison
Окьерете Онаодован
Окьерете Онаодован
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Мириам Шор
Мириам Шор
Дж.С. МакКензи
Адам Броди
Адам Броди
Wiley Valdespino
Бейтс Уайлдер
Режиссер Cord Jefferson
Сценарист Cord Jefferson, Персиваль Эверетт
Композитор Лаура Карпман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 февраля 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
9 января 2024 Австралия MA 15+
22 декабря 2023 Азербайджан
22 декабря 2023 Болгария
2 февраля 2024 Великобритания 15
22 февраля 2024 Израиль
2 февраля 2024 Ирландия 15A
20 января 2024 Испания
10 ноября 2023 Канада 14A
22 декабря 2023 Кыргызстан
22 декабря 2023 Молдавия
9 января 2024 Новая Зеландия
12 января 2024 США R
22 декабря 2023 Таджикистан
22 декабря 2023 Узбекистан
Сборы в мире $22 483 370
Производство 3 Arts Entertainment, MRC Film, Media Rights Capital (MRC)
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Американское чтиво - Трейлер 2
Американское чтиво Трейлер 2
Американское чтиво - Трейлер
Американское чтиво Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

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