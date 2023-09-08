Американское чтиво, 2023

Известного писателя и профессора литературы Телониуса «Монка» Эллисона критикуют за то, что его работы «недостаточно чёрные». В попытке завоевать внимание аудитории он пишет анонимный роман, вобравший в себя все стереотипы о темнокожем населении США. Книга моментально становится сенсацией, и теперь Монку придётся лично мириться с масштабными последствиями.
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