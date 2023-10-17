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Американское чтиво Американское чтиво
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American Fiction

Американское чтиво, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Cord Jefferson
В ролях
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Джон Эйлс
Джон Эйлс
Патрик Фишлер
Джон Ортис
Джон Ортис
Исса Рэй
Исса Рэй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.9 IMDb
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Писатель Джеффри Райт идет на эксперимент в трейлере фильма «Американское чтиво» В картине высмеиваются стереотипы, связанные с темнокожим населением.
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17 октября 2023 15:33
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