После триумфального возвращения: 5 фильмов с Бренданом Фрейзером, которые готовятся к выходу

В ночь с 12 на 13 марта Брендан Фрейзер был удостоен высшего знака признания мирового киносообщества, получив премию «Оскар» как лучший актер за исполнение роли инвалида Чарли в фильме «Кит» Даррена Аронофски.

Без сомнения, Фрейзер шел к этой награде очень долго. Его карьера стартовала еще начале 1990-х годов. Тогда актер шаг за шагом поднимался к славе: всего через год после своего дебюта он получил главную роль в комедии «Замороженный калифорниец» и снялся с Мэттом Дэймоном в драме «Школьные узы». За этим последовали культовые «Пустоголовые», «С почестями» и «Темный полдень».

Широкая же популярность пришла к Фрейзеру во второй половине 1990-х. Именно тогда он начал активно пробовать свои силы в боевиках и мелодрамах, завоевав сердца миллионов. Один за другим на экраны выходили такие хиты, как «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей» и «Мумия». Более того, съемки в «Мумии» сделали Фрейзера самым высокооплачиваемым актером Голливуда на тот момент — его гонорар ставил $45 млн. В 2000-х он продолжил закреплять свой успех, снимаясь в различных высокобюджетных фильмах: сиквелах «Мумии», «Путешествии на край Земли», «Чернильном сердце».

Однако к концу десятилетия Фрейзер начал все реже появляться в большом кино. Его часто можно было увидеть в ролях второго плана в различных второсортных проектах, хотя исключения тоже случались. Он также стал нелюдимым человеком и редким гостем на больших церемониях. Поклонники задавались вопросом о том, что же произошло с их кумиром. Наконец, в 2018 году он признался, что стал жертвой сексуального домогательства, и что этот инцидент нанес серьезный ущерб его психическому здоровью.

К счастью, Фрейзер не сдался и принял твердое решение вернуться в большое кино. Благодаря тонкому творческому чутью Аронофски, актер получил шанс доказать всему миру, что своей былой славе он не обязан лишь удаче. Сыграв в «Ките», он раскрыл свои мощные драматические способности и совершил, возможно, самое красивое карьерное возвращение за всю историю Голливуда.

Плодами его совместной работы с Аронофски стало множество престижных кинонаград от самых разных организаций по всему миру. Кульминацией возвращения Фрейзера, безусловно, стал «Оскар». Но эта история подходит к концу, и для актера пришла пора открыть новую главу своей карьеры. Чем же он планирует порадовать нас в будущем? Во многом на этот вопрос можно ответить уже сейчас.

Уже в мае этого года Фрейзера можно будет увидеть в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картина, основанная на книге Дэвида Гарнта «Убийцы цветочной Луны. Нефть. Деньги. Кровь», будет посвящена массовым убийствам индейцев племени осейдж, рядом с селением которых было обнаружено черное золото. Помимо Фрейзера, в фильме фигурируют Леонардо ДиКаприо («Остров проклятых»), Роберт Де Ниро («Таксист») и Джесси Племонс («Власть»).

Еще одним ближайшим проектом Фрейзера со звездным актерским составом станет комедия Brothers («Братья»). Вместе с ним в этом фильме сыграли Джош Бролин («Дюна»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Гленн Клоуз («Жена») и другие. Режиссером выступает Макс Барбаков («Зависнуть в Палм-Спрингс»), а сценарий написали Мэйкон Блэр («Комната 104») и Этан Коэн («Люди в черном 3»). Сюжет пока что держится в секрете, но лента уже находится на стадии постпроизводства.

Также уже закончились съемки фильма Behind the Curtain of Night («За занавесом ночи»). Это фантастическая мелодрама от режиссера Далибора Стэча расскажет о мужчине, которого дважды признали мертвым, после чего он вернулся к жизни и получил возможность видеть свои прошлые перерождения. Фрейзер исполнил в фильме главную роль. Компанию ему составят Доун Оливери («Йеллоустоун»), Марсия Кросс («Отчаянные домохозяйки») и Болек Поливка («Женщины в бегах»).

Кроме этого, к выходу готовится драма «Секунды удовольствия». В центре сюжета — шесть пар, находящихся на борту рейса Чикаго — Лондон. Судьбы этих людей переплетаются друг с другом, заставляя их задуматься о том, ради чего действительно стоит жить. Проект представляет собой исследование серии эмоциональных явлений и событий. Центральных персонажей сыграют Фрейзер, Кристина Хендрикс («Безумцы»), Джулия Стайлз («Декстер») и Мэтт Диллон («Сосны»). Режиссером и сценаристом картины является Нил Лабут («Сестричка Бетти»).

Наконец, Фрейзер планирует сыграть главную роль в фильме «Вильгельм Телль: Легенда» о жизни национального героя Швейцарии Вильгельма Телля. По легенде, однажды наместник германского императора повесил шляпу на городской площади и приказал всем прохожим кланяться ей. Телль отказался, за что понес суровое наказание. Постановкой проекта занимается Эрик Бревиг («Зена — королева воинов»).