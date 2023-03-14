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Киноафиша Новости Телеаудитория церемонии «Оскар» 2023 выросла на 12% по сравнению с прошлым годом

Телеаудитория церемонии «Оскар» 2023 выросла на 12% по сравнению с прошлым годом

14 марта 2023 12:01
Телеаудитория церемонии «Оскар» 2023 выросла на 12% по сравнению с прошлым годом

Рейтинги церемонии продолжают расти второй год подряд.

По данным агентства Nielsen, аудитория церемонии вручения «Оскара» 2023 выросла на 12% по сравнению с прошлым годом.

Согласно этой же аналитике, трансляция превзошла прошлогодний рейтинг 3,8 на 5% среди взрослой аудитории в возрасте от 18 до 49 лет, тем самым повысив этот показатель до 4,0 баллов. Подсчеты были проведены с поправкой на часовой пояс и включают в себя просмотр трансляции вне дома, но представители Nielsen отмечают, что финальные национальные рейтинги, которые будут объявлены позже, могут отличаться от имеющихся чисел.

В этом году трансляция «Оскара» столкнулась с жесткой конкуренцией за зрительское внимание со стороны финального эпизода первого сезона сериала «Одни из нас», премьера которого также состоялась 12 марта. По иронии судьбы, одна из главных звезд шоу, Педро Паскаль, не только присутствовал на «Оскаре», но и объявил победителя в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» вместе с Элизабет Олсен. С другой стороны, повышенный интерес аудитории к церемонии этого года совсем не удивителен, учитывая ожидание реакции со стороны ведущего Джимми Киммела на прошлогодний скандал с Уиллом Смитом и Крисом Роком, а также участие в конкурсе таких популярных картин, как «Всё везде и сразу», «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик».

В прошлом году предварительные подсчеты показали, что трансляцию церемонии посмотрели 15,36 млн зрителей, а ее рейтинг составил 3,2 балла (в финальных подсчетах эти значения были скорректированы до 16,6 млн и 3,8 соответственно) среди тех же взрослых от 18 до 49 лет. Примечательно, что прошлогодняя трансляция также привлекла на 58% больше зрителей, чем трансляция 2021 года: тогда церемония установила собственный антирекорд по популярности, собрав у экранов всего 10,5 млн человек.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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