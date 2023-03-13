Новая гвардия: среди студий лидерами по количеству побед на «Оскаре» 2023 стали A24 и Netflix

По подсчетам IndieWire, A24 и Netflix стали лидерами среди всех студий по количеству побед на «Оскаре» 2023 года. Им удалось выиграть в 15 категориях из 24, в которых они были номинированы. Примечательно, что обоим студиям едва исполнилось десять лет.

Успехи их фильмов в этом году во многом стали сюрпризом, поскольку ожидалось, что большая часть зрителей сосредоточит свое внимание на больших голливудских блокбастерах. Хотя такие высокобюджетные проекты, как «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик» были удостоены немалого количества наград еще до «Оскара», крупнейшая кинопремия составила их практически ни с чем: первый фильм получил приз только за лучшие визуальные эффекты, а второй — за лучший звук, при том, что оба были номинированы на главную награду.

В это же время независимые «Всё везде и сразу» и «Кит» от А24 выиграли семь и две награды соответственно. Кроме того, A24 стала первой студией, которая выигрывала во всех четырех актерских номинациях за раз. При этом Киноакадемия полностью проигнорировала другие громкие независимые проекты из шорт-листа премии, такие как «Банши Инишерина» и «Фабельманы», выпущенные Searchlight Pictures и Universal Pictures соответственно.

Что касается Netflix, то стриминговый сервис не побил собственный рекорд по количеству побед на «Оскаре» (в 2021 году он получил семь призов). Тем не менее, «На Западном фронте без перемен» выиграл в четырех категориях, что является рекордом для одного фильма Netflix. Ранее самым титулованным фильмом Netflix была «Рома», которая в 2019 году завоевала три «Оскара».

Судия по всему, победы А24 и Netflix стали результатом того, что обе студии хорошо адаптировались к цифровой эпохе и наши уникальные способы привлекать аудиторию к своим фильмам. Это означает, что Searchlight Pictures, Focus Features и Sony Pictures Classics, традиционно получавшим большое внимание со стороны «Оскара», придется искать новые подходы к работе со зрителями. В противном случае можно ожидать, что ситуация повторится и в следующем году.