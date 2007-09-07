Ronald Cole Сэр?

Prof. Walter Vale Да? Вы его нашли?

Ronald Cole Его забрали.

Prof. Walter Vale Забрали куда?

Ronald Cole Депортировали.

Prof. Walter Vale Депортировали? Когда?

Ronald Cole Его депортировали сегодня утром.

Prof. Walter Vale Как это возможно? Нет, он - Эм, сэр, можно ли как-то с ним связаться?

Ronald Cole Не думаю.

Prof. Walter Vale Не думаете? Что это за ответ такой?

Ronald Cole Извините, сэр. Это вся информация, которая у меня есть. Теперь, пожалуйста, отойдите от окна. Если у вас будут вопросы, вы можете связаться с I.C.E. Номер на стене. Сэр? Пожалуйста, отойдите от окна. Сэр. В последний раз, отойдите... от окна.