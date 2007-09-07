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Посетитель

, 2007
The Visitor
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Посетитель
7.6
Посетитель - Трейлер
Посетитель  Трейлер

О фильме

На очередную нью-йоркскую конференцию по проблемам глобализации отправляется профессор экономики из колледжа Коннектикута - Уолтер Уэйл. В квартире Нью-йорка он неожиданно обнаруживает пару эмигрантов, незаконно приехавших в город - Зайнаб из Сенегала и сирийца Тарека. Им некуда пойти, и Уолтер разрешает им остаться - до тех пор, пока они не найдут себе подходящее жилье. Однако вскоре у этой пары возникают проблемы с иммиграционной службой и Уэйл, без колебаний, приходит им на помощь...

В ролях

Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Walter
Хааз Слейман
Хааз Слейман
Tarek
Данай Джекесай Гурира
Данай Джекесай Гурира
Зайнаб
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Mouna
Мэриэн Селдес
Barbara
Мэгги Мур
Karen
Майкл Кампсти
Charles
Bill McHenry
Darin
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Jacob
Tzahi Moskovitz
Zev
Режиссер Том МакКарти
Сценарист Том МакКарти
Композитор Ян Качмарек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 11 июня 2010
Премьера в мире 7 сентября 2007
Дата выхода
21 февраля 2008 Германия 0
13 марта 2009 Испания
19 февраля 2009 Португалия M/12
22 февраля 2008 США PG-13
MPAA PG-13
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $18 213 880
Производство Groundswell Productions, Next Wednesday Productions, Participant
Другие названия
The Visitor, O Visitante, Visita inesperada, A látogató, De passage, Du Khách, Ein Sommer in New York - The Visitor, Ha'ore'ah, Külaline, L'ospite inatteso, Misafir, Musafirul nepoftit, Nezvaný host, Obiskovalec, Spotkanie, Відвідувач, Посетитель, Посетителят, 幸福來訪時, 扉をたたく人, Ein Sommer in New York, Návštěvník, 幸福来访时, 不速之客

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 20 апреля 2023

Трейлеры фильма

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Цитаты

Ronald Cole Сэр?
Prof. Walter Vale Да? Вы его нашли?
Ronald Cole Его забрали.
Prof. Walter Vale Забрали куда?
Ronald Cole Депортировали.
Prof. Walter Vale Депортировали? Когда?
Ronald Cole Его депортировали сегодня утром.
Prof. Walter Vale Как это возможно? Нет, он - Эм, сэр, можно ли как-то с ним связаться?
Ronald Cole Не думаю.
Prof. Walter Vale Не думаете? Что это за ответ такой?
Ronald Cole Извините, сэр. Это вся информация, которая у меня есть. Теперь, пожалуйста, отойдите от окна. Если у вас будут вопросы, вы можете связаться с I.C.E. Номер на стене. Сэр? Пожалуйста, отойдите от окна. Сэр. В последний раз, отойдите... от окна.
Prof. Walter Vale [Подходит к номеру на стене, возвращается к окну] Нельзя просто так забирать людей. Вы меня слышите? Он был хорошим человеком, порядочным. Это несправедливо! Мы не беспомощные дети! У него была жизнь! Вы меня слышите? Я имею в виду, ВЫ меня слышите? Что с вами не так?

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