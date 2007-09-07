На очередную нью-йоркскую конференцию по проблемам глобализации отправляется профессор экономики из колледжа Коннектикута - Уолтер Уэйл. В квартире Нью-йорка он неожиданно обнаруживает пару эмигрантов, незаконно приехавших в город - Зайнаб из Сенегала и сирийца Тарека. Им некуда пойти, и Уолтер разрешает им остаться - до тех пор, пока они не найдут себе подходящее жилье. Однако вскоре у этой пары возникают проблемы с иммиграционной службой и Уэйл, без колебаний, приходит им на помощь...
|21 февраля 2008
|Германия
|0
|13 марта 2009
|Испания
|19 февраля 2009
|Португалия
|M/12
|22 февраля 2008
|США
|PG-13