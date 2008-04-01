Действие фильма разворачивается в СССР начала 1980-х. Времена открытых массовых преследований вроде бы и в прошлом, но слушать зарубежные радиостанции все еще запрещено, а высказывать свое мнение в присутствии посторонних людей – небезопасно. Каждый стук в дверь все еще заставляет вздрагивать. Слова правды звучат только на кухнях, за зашторенными окнами, да пробиваются в машинописных книгах, «самиздата». Их передают тихо, исподволь, только проверенным друзьям, опасаясь преследований. КГБ прослушивает телефоны, следит за «неблагонадежными» и планомерно, шаг за шагом, уничтожает все ростки инакомыслия. Главным героям предстоит выступить против бесчеловечной государственной машины, поставить на кон свои жизни и доказать, что на пути к настоящей свободе остановить человека не в состоянии никто и ничто.

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