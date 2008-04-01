Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.1
Киноафиша Фильмы Райские птицы
6.1

Райские птицы

, 2008
Rayskie ptici
Украина / драма / 18+
6.1

О фильме

Действие фильма разворачивается в СССР начала 1980-х. Времена открытых массовых преследований вроде бы и в прошлом, но слушать зарубежные радиостанции все еще запрещено, а высказывать свое мнение в присутствии посторонних людей – небезопасно. Каждый стук в дверь все еще заставляет вздрагивать. Слова правды звучат только на кухнях, за зашторенными окнами, да пробиваются в машинописных книгах, «самиздата». Их передают тихо, исподволь, только проверенным друзьям, опасаясь преследований. КГБ прослушивает телефоны, следит за «неблагонадежными» и планомерно, шаг за шагом, уничтожает все ростки инакомыслия. Главным героям предстоит выступить против бесчеловечной государственной машины, поставить на кон свои жизни и доказать, что на пути к настоящей свободе остановить человека не в состоянии никто и ничто.

В ролях

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Олег Янковский
Олег Янковский
Сергей Романюк
Алла Сергийко
Grandmother
Benoît Cervelli
French policeman
Режиссер Роман Балаян
Сценарист Рустам Ибрагимбеков
Композитор Храпачев, Вадим Юрьевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 апреля 2008
Дата выхода
1 апреля 2008 Украина
Производство Sota Cinema Group
Другие названия
Rayskie ptitsy, Birds of Paradise, Izbranyik, Rajskie ptaki, Rayski ptachy, Райски птици, Райские птицы

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Райские птицы

Полеты во сне и наяву
Полеты во сне и наяву драма
1982, СССР
7.0
Лиля навсегда
Лиля навсегда драма
2002, Швеция
7.0
Райские птицы
Райские птицы драма
2021, США
5.0
Стиляги
Стиляги комедия, мюзикл
2008, Россия
7.0
Храни меня, мой талисман
Храни меня, мой талисман драма
1986, СССР
6.0
Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда драма
1989, СССР / Швейцария
6.0
Бирюк
Бирюк драма
1977, СССР
7.0
Чужие письма
Чужие письма драма
1975, СССР
6.0
Ночь светла
Ночь светла мелодрама, драма
2004, Россия
6.0
Папа
Папа драма
2004, Россия
6.0
Поцелуй
Поцелуй драма, исторический
1983, СССР
6.0
Поворот
Поворот драма
1978, СССР
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше