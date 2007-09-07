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На семи ветрах
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Veðramót / Vedramot / The Quiet Storm

На семи ветрах, 2007

2007 / Исландия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Молодая девушка, которой приелся мещанский уклад жизни родителей, уроки музыки и другие тяготы городской жизни, убегает из дома со своим другом, чтобы начать новую жизнь. Вместе они берутся руководить работой приюта для неблагополучных подростков на отдаленном хуторе на севере Исландии. Начало семидесятых годов – это время хиппи, и молодые работники приюта увлечены их культурой, музыкой и пытаются решать проблемы с помощью откровенных разговоров со своими подопечными. Однако молодые руководители-хиппи, презирающие авторитеты, вскоре обнаруживают, что их собственные методы и авторитет подвергаются атакам со стороны бунтарей-подростков, особенно после того, как в приют присылают таинственную молодую девушку. С ее появлением назревает конфликт, исход которого будет трагическим.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 сентября 2007
Режиссер
Гудни Халльдоурсдоттир
В ролях
Тина Храфнсдоттир
Атли Рафн Сигурдарсон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На семи ветрах 1 постер
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