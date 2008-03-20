Когда Борока получила первый банковский кредит на жилье, ее счастью не было предела. Наконец-то она сможет реализовать свою мечту — шумно отметить совершеннолетие и пожить в шикарном отеле вместе со своим бойфрендом Яношом. Райская жизнь заканчивается вместе с деньгами, но Яношу приходит в голову идея, как можно раздобыть немного наличности. Так Барока оказывается в номере с пожилым сластолюбцем, у которого в самый ответственный момент отказывает сердце — ребятам в экстренном порядке приходится бежать. Янош решает, что зарабатывать, продавая тело своей подружки — не такая уж плохая идея. Все шло как по маслу, пока девушка не приглянулась уличному сутенеру Роналдо. Он предложил Яношу обменять ее на мотоцикл, и тот не устоял перед соблазном. Постояв живым товаром на дороге, Борока решает, что это совсем не ее. Она сбегает от Роналдо, решив работать без посредников. И ей сразу везет — она встречает Морица. Он предлагает девушке защиту и кров над головой. Отогревшись, Борока решает начать новую жизнь, проходит реабилитационные курсы для бывших проституток и устраивается на работу продавщицей. Все идет замечательно, пока однажды Борока не встречает Роналдо, который считает ее своей собственностью и горит желанием отомстить беглянке.

