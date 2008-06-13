Для моего отца, 2008

олодой араб по имени Терек приезжает в Тель-Авив, с целью совершения теракта – он должен взорвать себя в людном месте. Обвешанный взрывчаткой, Терек пытается совершить самоубийство на рынке, но детонатор не срабатывает. Он решает рискнуть и обратиться за помощью к электрику, который смог бы починить детонатор. Сын электрика погиб, находясь на службе в израильской армии, он озлоблен на весь мир, потому соглашается помочь Тереку. Следующим человеком, которого он встречает на своем пути, оказывается Карен, девушка из семьи ортодоксальных евреев, недавно сбежавшая из дома. Молодые люди очень быстро находят общий язык, и Терек доверяет ей свою страшную тайну. Следующие 48 часов Терек должен провести в городе, вынужденный скрываться от полиции, рискуя в любую секунду быть взорванным теми, кто послал его на это задание. На улицах города он знакомится с простыми людьми и, общаясь с ними, дарит им радость и сам вновь начинает ощущать удовольствие от жизни. Но когда выходные подойдут к концу, Тереку придется принять самое важное решение в своей жизни.

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