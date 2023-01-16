Рио Браво, 1959

Последний классический вестерн с Джоном Уэйном в главной роли. Шериф пытается удержать в тюрьме преступника, которого пытаются отбить бандиты. Его поддерживают лишь перековавшийся алкоголик (эту сугубо драматическую роль неожиданно играет популярный певец и комический актер Дин Мартин), длинноногая красавица (Энджи Дикинсон), пытающаяся доказать, что иная женщина все-таки стоит доброго коня, комикующий старик (знаменитый характерный актер Уолтер Бреннан) и совсем юный добровольный помощник (Рикки Нельсон – этот певец таки поет). Пренебрежительно недооцененный критикой в момент выхода на экраны, этот фильм (не без участия мастеров французской «новой волны») сегодня признан абсолютным шедевром жанра. Знаменитый триллер Джона Карпентера «Нападение на 13 участок» многие считают своеобразным римейком этой картины Говарда Хоукса.

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