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Рио Браво
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Rio Bravo

Рио Браво, 1959

1959 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме
Последний классический вестерн с Джоном Уэйном в главной роли. Шериф пытается удержать в тюрьме преступника, которого пытаются отбить бандиты. Его поддерживают лишь перековавшийся алкоголик (эту сугубо драматическую роль неожиданно играет популярный певец и комический актер Дин Мартин), длинноногая красавица (Энджи Дикинсон), пытающаяся доказать, что иная женщина все-таки стоит доброго коня, комикующий старик (знаменитый характерный актер Уолтер Бреннан) и совсем юный добровольный помощник (Рикки Нельсон – этот певец таки поет). Пренебрежительно недооцененный критикой в момент выхода на экраны, этот фильм (не без участия мастеров французской «новой волны») сегодня признан абсолютным шедевром жанра. Знаменитый триллер Джона Карпентера «Нападение на 13 участок» многие считают своеобразным римейком этой картины Говарда Хоукса.
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1959
Премьера в мире 17 марта 1959
Режиссер
Ховард Хоукс
Ховард Хоукс
В ролях
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Дин Мартин
Дин Мартин
Рикки Нелсон
Энджи Дикинсон
Уолтер Бреннан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рио Браво 2 постера
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