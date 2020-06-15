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Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Clark Gable
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Clark Gable
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Дата рождения
1 февраля 1901
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
16 ноября 1960
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кларк Гейбл
Родился 1 февраля 1901 года. Огайо, США.
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Фильмография Кларк Гейбл
Неприкаянные
драма, комедия, мелодрама, вестерн
1961, США
7.0
Это началось в Неаполе
драма, комедия
1960, США
6.0
Могамбо
драма, мелодрама, приключения
1953, США
7.0
Рекламисты
драма, комедия, мелодрама
1947, США
7.0
Странный груз
мелодрама
1940, США
6.0
Унесенные ветром
военный, мелодрама
1939, США
8.0
Любовь на бегу
фэнтези, мелодрама, комедия
1936, США
6.0
Жена против секретарши
комедия, мелодрама, драма
1936, США
7.0
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