Бен-Гур, 1959

Иуда Бен-Гур живет как богатый еврейский князь и торговец в Иерусалиме в начале I века. Вместе с новым губернатором в город прибывает старый друг Мессала, ставший командиром римских легионов. Сначала герои счастливы встретиться после долгой разлуки, но вскоре политические взгляды разделяют их. Во время приветственного шествия черепица падает с дома Иуды на голову губернатору. Хотя Мессала знает, что Бен-Гур невиновен, он отправляет бывшего товарища на галеры, а его мать и сестру бросает в тюрьму. Тогда Бен-Гур клянется небу вернуться и отомстить…