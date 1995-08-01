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Бен-Гур Бен-Гур
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Ben-Hur

Бен-Гур, 1959

1959 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Иуда Бен-Гур живет как богатый еврейский князь и торговец в Иерусалиме в начале I века. Вместе с новым губернатором в город прибывает старый друг Мессала, ставший командиром римских легионов. Сначала герои счастливы встретиться после долгой разлуки, но вскоре политические взгляды разделяют их. Во время приветственного шествия черепица падает с дома Иуды на голову губернатору. Хотя Мессала знает, что Бен-Гур невиновен, он отправляет бывшего товарища на галеры, а его мать и сестру бросает в тюрьму. Тогда Бен-Гур клянется небу вернуться и отомстить…

  • Сцена гонки на колесницах потребовала присутствия 15 000 статистов на съемочной площадке, построенной на участке площадью 18 акров в Cinecitta Studios за пределами Рима. Всего для съемок было построено 18 колесниц, лишь половина из которых использовалась для тренировок. На съемку сцены гонки ушло пять недель.
  • Это первый и единственный голливудский фильм, вошедший в список фильмов о религии, утвержденный и одобренный Ватиканом.
  • Сцены пустыни начали снимать в Ливии, но власти этой мусульманской страны вдруг поняли, что фильм пропагандирует христианство, и приказали студии MGM покинуть территорию страны. Тогда съемки перенесли в Испанию.

Действие фильма начинается в Палестине в 26 году от Рождества Христова. Два друга, иудей Бен Гур и римлянин Мессала, встречаются после долгой разлуки взрослыми людьми и понимают, что дружба уже невозможна…

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 3 часа 32 минуты
Год выпуска 1959
Премьера онлайн 1 августа 1995
Премьера в мире 18 ноября 1959
Возраст 0+
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Чарлтон Хестон
Джек Хоукинс
Хайя Харарит
Стивен Бойд
Хью Гриффит
Все актеры и съемочная группа
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